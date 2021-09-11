Фигуристка Туктамышева заявила, что серебро чемпионата мира подстегивает ее перед Играми

ЧЕЛЯБИНСК, 11 сентября. /ТАСС/. Серебро чемпионата мира по фигурному катанию 2021 года стало хорошим мотиватором для россиянки Елизаветы Туктамышевой перед стартом олимпийского сезона. Об этом она рассказала журналистам после выступления с короткой программой на контрольных прокатах в Челябинске.

"Второе место на чемпионате мира в Стокгольме и подстегивает, и вдохновляет, а когда есть настроение, процесс идет легче и прогрессивнее - работаем, заставлять не надо, - рассказала Туктамышева. - Мы начали накатывать программы и вошли в олимпийский сезон довольно рано, и в целом сезон у нас развивается довольно хорошо, прогрессивно - это касается всей нашей группы - и мальчиков, и девочек. Мне нравится темп, которым мы идем, и мы будем стараться его набирать. Сейчас многие в той форме, в которой в предыдущие сезоны мы были позже на несколько месяцев".

Туктамышева отметила, что по-новому почувствовала свою программу, которую исполнила в Челябинске.

"Здесь прокаты проходят с публикой, и я как-то по-новому прочувствовала программу, мне безумно понравилось ее катать, - сказала фигуристка. - Боялась, вдруг это только мое ощущение, но публика встретила ее хорошо. Я сделала сегодня каскад "три плюс два" вместо "три плюс три", но здесь мне было важно показать программу, дорожки, вращения, то есть образ в целом".