Щербакова рассказала об эмоциях от возвращения Косторной и Трусовой к Тутберидзе

ЧЕЛЯБИНСК, 11 сентября. /ТАСС/. Чемпионка мира по фигурному катанию Анна Щербакова была удивлена тому, что Алена Косторная и Александра Трусова в прошлом сезоне вернулись в группу к ее тренеру Этери Тутберидзе. Об этом она рассказала журналистам в субботу после исполнения короткой программы на контрольных прокатах сборной страны в Челябинске.

Трусова заявила, что Плющенко нормально отреагировал на ее решение вернуться к Тутберидзе

Косторная и Трусова на один сезон перешли в группу к двукратному олимпийскому чемпиону Евгению Плющенко, однако весной приняли решение вернуться к Тутберидзе.

"Это было сюрпризом, - сказала Щербакова. - Когда узнала, эмоций было много - это было интересно, как и любому человеку со стороны. Интересно было наблюдать за этим".

"Мы продолжили работу, она стала напоминать то, что было раньше. Но каждый работает по своему: я как тренировалась, так и продолжила тренироваться. При этом конкуренция в группе подстегивает", - добавила она.

Чемпионка мира при этом подчеркнула, что не ощущает, что Тутберидзе с возвращением двух фигуристок стала уделять ей меньше внимания. "Нет, так всегда было, мы так тренировались и раньше - такого нет", - заметила она.

"Отношения у нас такие же, какие были, - дружеские", - подчеркнула она, говоря о Трусовой и Косторной.