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Футбол в Германии

Дортмундская "Боруссия" одержала победу над "Байером" со счетом 4:3

Российский вратарь леверкузенского клуба Андрей Лунев остался на скамейке запасных
Эрлинг Холанд EPA-EFE/SASCHA STEINBACH
Описание
Эрлинг Холанд
© EPA-EFE/SASCHA STEINBACH

ТАСС, 11 сентября. Футболисты дортмундской "Боруссии" обыграли "Байер" со счетом 4:3 в гостевом матче четвертого тура чемпионата Германии. Встреча прошла в присутствии 17 605 зрителей.

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В составе победителей голы забили Эрлинг Холанд (37-я и 75-я минуты), Юлиан Брандт (49) и Рафаэль Геррейру (71). У "Байера" отличились Флориан Вирц (9), Патрик Шик (45+1) и Мусса Диаби (55). Российский голкипер "Байера" Андрей Лунев остался на скамейке запасных.

"Боруссия" занимает второе место в турнирной таблице чемпионата Германии, набрав девять очков в четырех матчах. "Байер" потерпел первое поражение и с семью очками после четырех встреч идет пятым.

В следующем туре "Боруссия" 19 сентября дома примет берлинский "Унион", а 15 сентября на выезде сыграет с турецким "Бешикташем" в рамках группового этапа Лиги чемпионов. "Байер" в пятом туре чемпионата Германии 19 сентября в гостях сыграет со "Штутгартом", а 16 сентября дома примет венгерский "Ференцварош" в Лиге Европы.

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