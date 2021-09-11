Футболист "Локомотива" Магкеев прокомментировал победу над "Крыльями Советов"

ТАСС, 11 сентября. Московский футбольный клуб "Локомотив" плохо сыграл в первом тайме матча седьмого тура Тинькофф - Российской премьер-лиги (РПЛ) против самарских "Крыльев Советов", но смог исправить ситуацию во второй половине встречи. Такое мнение высказал защитник железнодорожников Станислав Магкеев, комментарий которого приводит газета "Спорт-Экспресс" .

В субботу "Локомотив" на домашней арене победил "Крылья Советов" со счетом 2:0.

"Не сказал бы, что мы провалили первый тайм, - заявил Магкеев. - "Крылья Советов" хорошо играли, у них очень быстрая атака. У нас в атаке не получалось. Во втором тайме исправились, вышли игроки, которые знают нашу систему, как мы играем".

"Чувствуется ли разница в уровне на тренировках? Нет, не чувствуется, но все эти ребята очень талантливы, - добавил защитник. - Им нужно дать время, чтобы они адаптировались к нашей игре. Уверен, что они принесут пользу".

На данный момент "Локомотив" занимает второе место в турнирной таблице РПЛ, набрав 15 очков в семи играх. 16 сентября железнодорожники сыграют с французским "Марселем" в рамках первого тура группового этапа Лиги Европы, в следующем туре РПЛ они на выезде встретятся с екатеринбургским "Уралом" 20 сентября.