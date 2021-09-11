{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости
Бокс

Российский боксер Беспутин заявил о желании провести поединки против сильных соперников

Спортсмен высказал желание побоксировать с кубинцем Йорденисом Угасом

КРАСНОЯРСК, 11 сентября. /ТАСС/. Российский боксер Александр Беспутин, завоевавший в субботу пояс WBC Peace (промежуточный титул Всемирного боксерского совета), рассчитывает на новые поединки с сильными боксерами. Об этом он сообщил журналистам в Красноярске.

На эту тему
Российский боксер Беспутин победил мексиканца Пинтора и завоевал пояс WBC
Российский боксер Беспутин победил мексиканца Пинтора и завоевал пояс WBC

В субботу в Красноярске Беспутин победил мексиканца Маурисио Пинтора и завоевал пояс WBC Peace. Поединок завершился победой россиянина нокаутом в пятом раунде.

"Достойный, сильный оппонент. Показал себя как стойкий, настоящий мужчина, - сказал российский спортсмен. - После второго раунда команду получил сбавить темп, потому что увидели, что он экономит силы на вторую половину. Растягивал меня на себя".

"Я хочу сильных боксеров, хочу сильные бои, - сказал Беспутин. - Можно было бы и с удовольствием с [кубинцем Йорденисом] Угасом побоксировать. Это работа, я выхожу с чистым сердцем, с православным крестом и желаю своему оппоненту только здоровья".

Всего на счету 30-летнего Беспутина 15 побед (11 нокаутом) и ни одного поражения.

Теги
Бокс
Футбол в Англии
Криштиану Роналду забил два гола в первом матче после возвращения в "Манчестер Юнайтед"
Подопечные Уле Гуннара Сульшера разгромили "Ньюкасл" со счетом 4:1
Криштиану Роналду забил два гола в первом матче после возвращения в "Манчестер Юнайтед"
Читать полностью