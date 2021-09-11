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Бокс

Российский боксер Беспутин победил мексиканца Пинтора и завоевал пояс WBC

Бой завершился нокаутом в пятом раунде
Александр Беспутин Валерий Шарифулин/ТАСС
Описание
Александр Беспутин
© Валерий Шарифулин/ТАСС

КРАСНОЯРСК, 11 сентября. /ТАСС/. Россиянин Александр Беспутин победил мексиканца Маурисио Пинтора и завоевал пояс WBC Peace (промежуточный титул Всемирного боксерского совета). 12-раундовый поединок завершился победой россиянина нокаутом в пятом раунде.

Беспутин провел второй бой после того, как он был лишен пояса чемпиона мира по версии Всемирной боксерской ассоциации (WBA) в весовой категории до 63,5 кг. Всего на счету 30-летнего Беспутина 15 побед (11 нокаутом) и ни одного поражения.

27-летний Пинтор является чемпионом латинского региона WBC. На профессиональном ринге он одержал 24 победы (14 нокаутом), потерпел четыре поражения, один поединок завершился вничью.

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