Российский боксер Беспутин победил мексиканца Пинтора и завоевал пояс WBC

КРАСНОЯРСК, 11 сентября. /ТАСС/. Россиянин Александр Беспутин победил мексиканца Маурисио Пинтора и завоевал пояс WBC Peace (промежуточный титул Всемирного боксерского совета). 12-раундовый поединок завершился победой россиянина нокаутом в пятом раунде.

Беспутин провел второй бой после того, как он был лишен пояса чемпиона мира по версии Всемирной боксерской ассоциации (WBA) в весовой категории до 63,5 кг. Всего на счету 30-летнего Беспутина 15 побед (11 нокаутом) и ни одного поражения.

27-летний Пинтор является чемпионом латинского региона WBC. На профессиональном ринге он одержал 24 победы (14 нокаутом), потерпел четыре поражения, один поединок завершился вничью.