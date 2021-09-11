Бывший чемпион мира по боксу Рой Джонс выступил с премьерой песни на турнире в Красноярске

КРАСНОЯРСК, 11 сентября. /ТАСС/. Бывший боксер Рой Джонс - младший выступил с новой песней Y'all Must've Forgot II на боксерском вечере в Красноярске. Об этом сообщает корреспондент ТАСС с места событий.

Главным событием вечера был поединок россиянина Александра Беспутина и мексиканца Маурисио Пинтора за пояс WBC Peace (промежуточный титул Всемирного боксерского совета). Победу нокаутом в пятом раунде одержал россиянин.

Джонсу 52 года, он завершил карьеру в 2018 году. В 2015 году американский боксер получил российское гражданство. Всего на его счету 66 побед (47 нокаутом) и девять поражений. Музыкальную карьеру Джонс начал в 2001 году.