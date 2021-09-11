Талалаев: футболисты "Ахмата" допустили много ошибок в матче против "Зенита"

ТАСС, 11 сентября. Игроки грозненского футбольного клуба "Ахмат" допустили много индивидуальных и командных ошибок в матче седьмого тура Тинькофф - Российской премьер-лиги (РПЛ) против санкт-петербургского "Зенита". Такое мнение на онлайн-конференции высказал главный тренер "Ахмата" Андрей Талалаев.

В субботу "Ахмат" на выезде проиграл "Зениту" со счетом 1:3.

"Много индивидуальных и командных ошибок, а самое главное - качество ведения единоборств и настрой на игру были не теми, которые хотелось бы видеть, - сказал Талалаев. - После перерыва удалось подкорректировать игру, я поблагодарил ребят. Делаем шаг вперед, хоть и небольшой, двигаемся дальше, "Зениту" удачи. У нас стоял выбор сохранить счет 1:2 или же рисковать, пропустить третий гол, но иметь шансы впереди. Мы сработали по второму плану, получили от более классных исполнителей третий гол, будем работать, есть куда расти".

"Планом на игру было использование сбросов и подборов из-под мощного [Мохамеда] Конате и проведение фланговых атак. К сожалению, не очень хорошо наши фланговые [футболисты] в атаке сыграли, поэтому поменяли план. Перестроились на три центральных полузащитника, именно через середину создали моменты, которые были, будь чуть мастеровитее и удачливее наши игроки, думаю, что мы были бы ближе к ничьей во втором тайме, чем к третьему пропущенному", - добавил Талалаев.

"Ахмат" с девятью очками после семи игр занимает восьмое место в турнирной таблице РПЛ. В следующем туре грозненский клуб 18 сентября дома примет "Краснодар".