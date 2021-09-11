Олимпийский чемпион по боксу Евгений Тищенко победил Дмитрия Кудряшова в Екатеринбурге

ТАСС, 11 сентября. Олимпийский чемпион россиянин Евгений Тищенко завоевал титул интернационального чемпиона Всемирного боксерского совета (WBC) в весовой категории до 90,71 кг. В 12-раундовом поединке, прошедшем в Екатеринбурге, он выиграл у бывшего претендента на титул чемпиона мира соотечественника Дмитрия Кудряшова решением судей.

На счету 30-летнего Тищенко теперь 9 побед (6 нокаутом) и одно поражение. В прошлом поединке россиянин проиграл южноафриканцу Табисо Мчуну и не сумел стать обязательным претендентом на титул чемпиона мира WBC. Пояс интернационального чемпиона WBC стал третьим в карьере Тищенко, ранее владевшего поясами интерконтинентального чемпиона Всемирной боксерской организации (WBO) и чемпиона Европы WBO.

В любительском боксе россиянин выступал в весе до 91 кг. Он является олимпийским чемпионом 2016 года, чемпионом мира (2015), двукратным чемпионом Европы (2015, 2017) и победителем Универсиады-2013.

35-летний Кудрящов потерпел пятое поражение при 24 победах (23 нокаутом). Он проиграл три из последних четырех боев, в том числе второй поединок подряд. В прошлом бою Кудряшов проиграл соотечественнику Евгению Романову и не сумел стать обязательным претендентом на титул чемпиона мира WBC в новой весовой категории до 101,6 кг.

Кудряшов принимал участие во Всемирной боксерской суперсерии (WBSS), боксировал за титул чемпиона мира Всемирной боксерской ассоциации (WBA), проиграв кубинцу Юниэлю Дортикосу. Россиянин владел серебряным поясом и титулом чемпиона СНГ и славянских стран по версии WBC, а также интернациональным поясом WBA в первом тяжелом весе.