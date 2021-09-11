Рахимов: победу "Локомотива" над "Крыльями Советов" в матче РПЛ нельзя назвать уверенной

МОСКВА, 11 сентября. /ТАСС/. Победа московского футбольного клуба "Локомотива" над самарскими "Крыльями Советов" в матче седьмого тура Тинькофф - Российской премьер-лиги (РПЛ) не является уверенной, так как иногда команду выручал голкипер Маринато Гилерме. Такое мнение ТАСС высказал бывший главный тренер железнодорожников Рашид Рахимов.
В субботу "Локомотив" на своем поле обыграл "Крылья Советов" со счетом 2:0. Этот матч стал первым для обеих команд после паузы на матчи сборных.
"Я бы не стал говорить, что это уверенная победа, - сказал Рахимов. - То, что выиграли, - хорошо, но мы видели, что в трех-четырех эпизодах Гилерме выручил. После матчей сборных всем тяжело возвращаться и проделывать эту работу. Могу отметить замены, которые были сделаны, хорошо в игру вошли [Франсуа] Камано и [Виталий] Лисакович, первый забил два гола, второй отдал голевую передачу. Я думаю, что после паузы на сборные было очень важно одержать победу".
"Можно ли связывать с паузой на матчи сборных такую неострую игру? Да, мы видели, что все равно игроки "Локомотива" стали возвращаться за линию мяча, очень много встречали в середине поля, был хороший блок. Но надо отдать должное "Крыльям Советов", команда создала несколько таких моментов, когда Гилерме выручал. Сохранили хорошую игру, ну и мы увидели в деле новичков, давайте подождем следующих матчей", - заключил Рахимов.
"Локомотив" с 15 очками в семи матчах занимает второе место в турнирной таблице РПЛ. 16 сентября железнодорожники сыграют с французским "Марселем" в рамках первого тура группового этапа Лиги Европы, в следующем туре РПЛ они на выезде встретятся с екатеринбургским "Уралом" 20 сентября.