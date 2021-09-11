Рахимов: победу "Локомотива" над "Крыльями Советов" в матче РПЛ нельзя назвать уверенной

В субботу "Локомотив" на своем поле обыграл "Крылья Советов" со счетом 2:0. Этот матч стал первым для обеих команд после паузы на матчи сборных.

МОСКВА, 11 сентября. /ТАСС/. Победа московского футбольного клуба "Локомотива" над самарскими "Крыльями Советов" в матче седьмого тура Тинькофф - Российской премьер-лиги (РПЛ) не является уверенной, так как иногда команду выручал голкипер Маринато Гилерме. Такое мнение ТАСС высказал бывший главный тренер железнодорожников Рашид Рахимов.

"Я бы не стал говорить, что это уверенная победа, - сказал Рахимов. - То, что выиграли, - хорошо, но мы видели, что в трех-четырех эпизодах Гилерме выручил. После матчей сборных всем тяжело возвращаться и проделывать эту работу. Могу отметить замены, которые были сделаны, хорошо в игру вошли [Франсуа] Камано и [Виталий] Лисакович, первый забил два гола, второй отдал голевую передачу. Я думаю, что после паузы на сборные было очень важно одержать победу".

"Можно ли связывать с паузой на матчи сборных такую неострую игру? Да, мы видели, что все равно игроки "Локомотива" стали возвращаться за линию мяча, очень много встречали в середине поля, был хороший блок. Но надо отдать должное "Крыльям Советов", команда создала несколько таких моментов, когда Гилерме выручал. Сохранили хорошую игру, ну и мы увидели в деле новичков, давайте подождем следующих матчей", - заключил Рахимов.

"Локомотив" с 15 очками в семи матчах занимает второе место в турнирной таблице РПЛ. 16 сентября железнодорожники сыграют с французским "Марселем" в рамках первого тура группового этапа Лиги Европы, в следующем туре РПЛ они на выезде встретятся с екатеринбургским "Уралом" 20 сентября.