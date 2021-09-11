Хартли признался, что не удивлен поражениям "Авангарда" в последних двух играх КХЛ

БАЛАШИХА /Московская область/, 11 сентября. /ТАСС/. Главный тренер омского "Авангарда" Боб Хартли ожидал поражений на старте сезона Континентальной хоккейной лиги (КХЛ), так как в команде много новых игроков, им необходимо нащупать химию. Об этом он заявил журналистам.

В субботу "Авангард" на своем льду проиграл хельсинкскому "Йокериту" со счетом 2:3. Омский клуб потерпел второе поражение подряд.

"У нас были определенные сложности в матче, у многих игроков еще есть проблемы, это нормально, так как это процесс обучения, который еще продолжается, - сказал Хартли. - У нас в составе есть травмы, но это, конечно, не оправдание, все ребята - игроки КХЛ, когда они травмированы, нужно показывать себя. Это лишь начало сезона, всего пятый матч, плюс, не хочется этого говорить, но это ожидаемый результат, много новеньких, поэтому необходимо еще нащупать химию".

Главный тренер "Авангарда" рассказал о том, когда в состав команды вернутся защитники Алексей Береглазов и Дамир Шарипзянов. "Береглазов приболел, ему нездоровилось два дня, он должен вернуться к следующему матчу. Шарипзянов тренируется с командой, не уверен, когда точно, но в ближайшее время будет в боевой готовности", - добавил Хартли.

Главный тренер "Йокерита" Лаури Марьямяки отметил, что матч против "Авангарда" получился для его команды почти идеальным. "Мы анализировали прошлый сезон, он выдался непростым, были сложности, с которыми нам приходилось бороться, в этом же мы внесли несколько тактических изменений, и сегодня наш хоккей был близок к тому, что мы хотим показывать, матч был почти идеальным. Но надо не забывать, что мы вместе лишь 7 недель, нам необходимо еще набираться опыта, что мы и будем делать на протяжении всего сезона", - сказал он.

"Авангард" с шестью очками в активе занимает пятое место в турнирной таблице Восточной конференции. "Йокерит", на счету которого также шесть очков, располагается на четвертой строчке в таблице Западной конференции. В следующем матче "Авангард" 15 сентября на выезде сыграет с магнитогорским "Металлургом". "Йокерит" днем ранее примет ярославский "Локомотив".