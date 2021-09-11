Абдуллаев завоевал серебряный пояс WBC, победив бывшего чемпиона мира Златичанина

ТАСС, 11 сентября. Бывший претендент на титул временного чемпиона мира россиянин Заур Абдуллаев завоевал серебряный пояс Всемирного боксерского совета (WBC) в весовой категории до 61,23 кг. В 12-раундовом бою, прошедшем в Екатеринбурге, он выиграл у черногорца Деяна Златичанина решением судей.

Черногорец активнее смотрелся в первой половине боя и выиграл стартовые четыре раунда, но затем устал и отдал инициативу россиянину. Вторая половина поединка прошла уже под диктовку Абдуллаева, кроме самой концовки, в которой Златичанин попытался вырвать победу.

Абдуллаев одержал третью победу подряд после того, как в 2019 году проиграл американцу Дэвину Хейни в бою за титул временного чемпиона мира по версии Всемирного боксерского совета (WBC), победа в котором дает право на поединок за полноценный пояс чемпиона мира.

В послужном списке 27-летнего Абдуллаева теперь 14 побед (8 нокаутом), одно поражение. Россиянин может стать претендентом на титул чемпиона мира WBC, которым владеет Хейни. Абдуллаев до нынешнего боя занимал шестое место в рейтинге WBC.

Златичанин потерпел третье поражение при 24 победах (16 нокаутом). В 2016 году он завоевал титул чемпиона мира WBC, но расстался с ним в следующем бою, проиграв американцу Майки Гарсии.