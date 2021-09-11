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Бокс

Абдуллаев завоевал серебряный пояс WBC, победив бывшего чемпиона мира Златичанина

Бой продлился все 12 раундов

ТАСС, 11 сентября. Бывший претендент на титул временного чемпиона мира россиянин Заур Абдуллаев завоевал серебряный пояс Всемирного боксерского совета (WBC) в весовой категории до 61,23 кг. В 12-раундовом бою, прошедшем в Екатеринбурге, он выиграл у черногорца Деяна Златичанина решением судей.

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Черногорец активнее смотрелся в первой половине боя и выиграл стартовые четыре раунда, но затем устал и отдал инициативу россиянину. Вторая половина поединка прошла уже под диктовку Абдуллаева, кроме самой концовки, в которой Златичанин попытался вырвать победу.

Абдуллаев одержал третью победу подряд после того, как в 2019 году проиграл американцу Дэвину Хейни в бою за титул временного чемпиона мира по версии Всемирного боксерского совета (WBC), победа в котором дает право на поединок за полноценный пояс чемпиона мира.

В послужном списке 27-летнего Абдуллаева теперь 14 побед (8 нокаутом), одно поражение. Россиянин может стать претендентом на титул чемпиона мира WBC, которым владеет Хейни. Абдуллаев до нынешнего боя занимал шестое место в рейтинге WBC.

Златичанин потерпел третье поражение при 24 победах (16 нокаутом). В 2016 году он завоевал титул чемпиона мира WBC, но расстался с ним в следующем бою, проиграв американцу Майки Гарсии.

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