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Футбол в Италии

"Наполи" обыграл "Ювентус" в матче чемпионата Италии по футболу

Туринский клуб в трех первых встречах сезона набрал одно очко
Адриен Рабьо ("Ювентус"), Джорджо Кьеллини ("Ювентус"), Маттео Политано ("Наполи") и Войцех Щенсный ("Ювентус") EPA-EFE/CIRO FUSCO
Описание
Адриен Рабьо ("Ювентус"), Джорджо Кьеллини ("Ювентус"), Маттео Политано ("Наполи") и Войцех Щенсный ("Ювентус")
© EPA-EFE/CIRO FUSCO

ТАСС, 11 сентября. Футбольный клуб "Наполи" обыграл "Ювентус" со счетом 2:1 в домашнем матче третьего тура чемпионата Италии.

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В составе победителей отличились Маттео Политано (57-я минута) и Калиду Кулибали (85). У "Ювентуса" гол забил Альваро Мората (10).

"Наполи" с девятью очками в активе возглавляет турнирную таблицу чемпионата Италии. "Ювентус", на счету которого одно очко в трех играх, занимает 16-е место. Туринский клуб не одержал ни одной победы на старте чемпионата.

В следующем туре "Ювентус" 19 сентября примет "Милан". "Наполи" днем позднее на выезде сыграет с "Удинезе".

В другом матче чемпионата Италии "Венеция" обыграла "Эмполи" со счетом 2:1.

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