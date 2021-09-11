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Футбол в Германии

"Бавария" разгромила "Лейпциг" в матче чемпионата Германии по футболу

Встреча завершилась со счетом 4:1 в пользу мюнхенского клуба
Анхелиньо ("Лейпциг") и Лерой Сане ("Бавария") AP Photo/Michael Sohn
Описание
Анхелиньо ("Лейпциг") и Лерой Сане ("Бавария")
© AP Photo/Michael Sohn

ТАСС, 11 сентября. Футболисты мюнхенской "Баварии" обыграли "Лейпциг" со счетом 4:1 в гостевом матче четвертого тура чемпионата Германии.

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В составе победителей голы забили Роберт Левандовский (12-я минута), Джамал Мусиала (47), Лерой Сане (54) и Эрик Шупо-Мотинг (90+2). У "Лейпцига" отличился Конрад Лаймер (58), на 52-й минуте встречи после просмотра видеоповтора был отменен гол нападающего клуба Андре Силвы.

"Бавария" занимает второе место в турнирной таблице чемпионата Германии, набрав 10 очков в четырех матчах. "Лейпциг" идет 13-м, имея в активе три очка после четырех встреч.

В следующем туре мюнхенский клуб 18 сентября дома примет "Бохум", а 14 сентября в гостях сыграет с испанской "Барселоной" в рамках первого тура группового этапа Лиги чемпионов. "Лейпциг" в пятом туре первенства страны в гостях встретится с "Кёльном", а 15 сентября на выезде проведет игру в Лиге чемпионов с английским "Манчестер Сити".

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