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Футбол в России

Витория: "Спартак" во втором тайме матча с "Химками" получал удовольствие от футбола

По мнению тренера, до первого гола команда играла скованно
Главный тренер "Спартака" Руй Витория Сергей Савостьянов/ТАСС
Описание
Главный тренер "Спартака" Руй Витория
© Сергей Савостьянов/ТАСС

МОСКВА, 11 сентября. /ТАСС/. Футболисты "Спартака" во втором тайме матча с "Химками" получали удовольствие от игры. Об этом журналистам рассказал главный тренер "Спартака" Руй Витория.

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"Спартак" одержал третью победу в сезоне, обыграв в матче седьмого тура Тинькофф - Российской премьер-лиги "Химки" со счетом 3:1.

"Мы хорошо играли на предсезонном турнире, вошли в сезон достаточно уверенно. Потом команда занервничала, мы потеряли уверенность в себе, которую нам надо вернуть, - сказал Витория. - В первом тайме мы действовали не так, как хотелось бы, но после гола скованность прошла, и во втором тайме команда получала удовольствие от футбола. Понравилось, как команда действовала, меняла ритм".

В следующем туре подопечные Руя Витории 20 сентября в гостях сыграют с московским ЦСКА, а 15 сентября проведут домашний матч первого тура группового этапа Лиги Европы против польской "Легии".

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