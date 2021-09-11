Витория: "Спартак" во втором тайме матча с "Химками" получал удовольствие от футбола

МОСКВА, 11 сентября. /ТАСС/. Футболисты "Спартака" во втором тайме матча с "Химками" получали удовольствие от игры. Об этом журналистам рассказал главный тренер "Спартака" Руй Витория.

"Спартак" одержал третью победу в сезоне, обыграв в матче седьмого тура Тинькофф - Российской премьер-лиги "Химки" со счетом 3:1.

"Мы хорошо играли на предсезонном турнире, вошли в сезон достаточно уверенно. Потом команда занервничала, мы потеряли уверенность в себе, которую нам надо вернуть, - сказал Витория. - В первом тайме мы действовали не так, как хотелось бы, но после гола скованность прошла, и во втором тайме команда получала удовольствие от футбола. Понравилось, как команда действовала, меняла ритм".

В следующем туре подопечные Руя Витории 20 сентября в гостях сыграют с московским ЦСКА, а 15 сентября проведут домашний матч первого тура группового этапа Лиги Европы против польской "Легии".