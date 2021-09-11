"Спартак" победил "Химки" в матче чемпионата России по футболу

МОСКВА, 11 сентября. /ТАСС/. Футболисты московского "Спартака" обыграли подмосковные "Химки" со счетом 3:1 в домашнем матче седьмого тура Тинькофф - Российской премьер-лиги (РПЛ).

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В составе "Спартака" голы забили Айртон (25-я минута), Квинси Промес (48) и Эсекьель Понсе (68), также отметившийся голевой передачей. У проигравших отличился бывший игрок красно-белых Денис Глушаков (89). На 41-й минуте встречи главный арбитр матча Сергей Иванов отменил гол полузащитника "Химок" Ильи Кухарчука после просмотра видеоповтора, зафиксировав офсайд. За "Спартак" дебютировал бельгийский защитник Максимилиано Кофрие, перешедший в команду 29 августа. На 76-й минуте он заменил Георгия Джикию. Промес забил гол впервые с мая, тогда нидерландский полузащитник отличился в гостевом матче 30-го тура РПЛ с грозненским "Ахматом" (2:2). Игрок пропустил шесть матчей в текущем сезоне из-за повреждения.

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«Спартак» красиво расписал атаку, которую точным ударом завершил Айртон ⚽ pic.twitter.com/umSw0JcYdS — Матч ТВ (@MatchTV) September 11, 2021

"Спартак" поднялся на шестое место в турнирной таблице РПЛ, набрав 10 очков в семи матчах. "Химки" идут на 12-й строчке, имея в активе шесть очков после семи встреч. В следующем туре подопечные Руя Витории 20 сентября в гостях сыграют с московским ЦСКА, а 15 сентября проведут домашний матч первого тура группового этапа Лиги Европы против польской "Легии". "Химки" в восьмом туре РПЛ 18 сентября в гостях встретятся с "Уфой". Антураж вокруг матча Главной темой в преддверии матча между "Спартаком" и "Химками" стала судьба полузащитника Резиуана Мирзова, который за несколько дней до игры перешел в подмосковный клуб на правах аренды до конца сезона-2021/22. В составе красно-белых хавбек принял участие в шести из восьми игр команды в этом сезоне, но в субботу министр спорта Московской области Роман Терюшков сообщил ТАСС, что новичок команды не сыграет против "Спартака". В связи с этим возникли вопросы о том, не является ли это нарушением регламента, поскольку летом 2020 года на общем собрании РПЛ клубы проголосовали за то, чтобы исключить практику дополнительных трансферных выплат и ограничений на участие арендованного игрока в матче против клуба, который владеет на него правами. В "Спартаке" и премьер-лиге на запросы ТАСС отметили, что в арендном соглашении между красно-белыми, "Химками" и Мирзовым нет пункта, запрещающего ему играть в матче между командами.

В целом же эмоциональный фон вокруг "Спартака" перед этой игрой был не самым позитивным. Взяться ему неоткуда, потому что при новом главном тренере Витории команда в шести матчах чемпионата потерпела три поражения, одержав две победы и один раз сыграв вничью, а также не смогла пройти дальше третьего квалификационного раунда Лиги чемпионов, где дважды уступила португальской "Бенфике" со счетом 0:2. Во время паузы на матчи сборных в СМИ появлялись сообщения о том, что португалец может быть отправлен в отставку, однако руководитель пресс-службы красно-белых Дмитрий Зеленов сообщил, что португальский специалист пользуется полной поддержкой руководства и не уходит с занимаемого поста. Несмотря на такие результаты, гнев болельщиков был направлен не на тренера и игроков, а на владельца клуба Леонида Федуна и его супругу Зарему Салихову - перед стартовым свистком на фанатской трибуне был вывешен баннер "Главный враг - своя дурная голова". Во время матча кричалки в поддержку команды чередовались с оскорблениями в адрес первого лица красно-белых и его дамы. В отношении Салиховой звучали призывы "убрать ее из клуба" - хоть она с конца мая и не входит в совет директоров "Спартака", но долгое время публично высказывалась о процессах в клубе и стала катализатором ухода спортивного директора Дмитрия Попова. Игра против "Химок" складывалась для "Спартака" довольно комфортно с точки зрения счета - в середине первого тайма счет открыл Айртон, а в самом начале второй сорокапятиминутки преимущество красно-белых удвоил Промес. На таком фоне фанаты не без удовольствия продолжали гнать команду вперед, а также скандировали имя и фамилию главного тренера. В новость внесены изменения (21:54 мск) - добавлен антураж вокруг матча.