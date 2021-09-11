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Футбол в России

Терюшков: "Химки" с Мирзовым в составе возьмут реванш у "Спартака"

Подмосковный клуб 7 сентября арендовал у красно-белых полузащитника до конца сезона, субботнюю встречу футболист пропустил из-за микротравмы

ТАСС, 11 сентября. Подмосковный футбольный клуб "Химки" с полузащитником Резиуаном Мирзовым в составе возьмет реванш у московского "Спартака". Такое мнение газете "Спорт-Экспресс" высказал министр физической культуры и спорта Московской области Роман Терюшков.

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В субботу "Спартак" победил "Химки" со счетом 3:1 в матче седьмого тура чемпионата России по футболу. 7 сентября подмосковный клуб арендовал у красно-белых Мирзова до конца сезона-2021/22. Полузащитник пропустил встречу между "Химками" и "Спартаком".

"Реванш? Ждем, там и Мирзов будет, - сказал Терюшков. - А то сегодня столько слухов ходило. У Резиуана микротравма, поэтому медицинский штаб решил его поберечь. В следующей игре посмотрим, будет ли он играть, все зависит от здоровья".

"Спартак" поднялся на шестое место в турнирной таблице РПЛ, набрав 10 очков в семи матчах. "Химки" идут на 12-й строчке, имея в активе шесть очков после семи встреч.

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