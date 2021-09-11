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Футбол в России

Тренер "Спартака" Витория отметил, что в матчах премьер-лиги довольно много пауз

Португалец считает, что этот показатель можно улучшить

МОСКВА, 11 сентября. /ТАСС/. Обилие пауз в матчах Тинькофф - Российской премьер-лиги (РПЛ) замедляет темп игр. Такое мнение журналистам высказал главный тренер московского футбольного клуба "Спартак" Руй Витория.

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"В премьер-лиге есть все условия для создания сильной лиги. В плане интенсивности в матчах многовато пауз, перерывов, - сказал Витория. - Да, футбол не про "физику", а про скорость принятия решения. Все - тренеры, вратари, судьи, провоцируют такие паузы, и тот факт, что игра разбита на отрезки, создает впечатление, что в лиге не такая высокая скорость".

"Это все можно улучшить. В Португалии тоже было подобное исследование, по итогам которого выяснили, что чистое игровое время в Лиге чемпионов составляет 64 минуты, тогда как в чемпионате Португалии - 49 минут. В России примерно похожие цифры", - добавил он.

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Российский футболВитория, Руй
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