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Футбол в России

Глушаков: футболисты "Химок" допустили ненужные ошибки в матче со "Спартаком"

Подмосковный клуб проиграл со счетом 1:3
Денис Глушаков Сергей Савостьянов/ТАСС
Описание
Денис Глушаков
© Сергей Савостьянов/ТАСС

МОСКВА, 11 сентября. /ТАСС/. Игроки подмосковного футбольного клуба "Химки" допустили ненужные ошибки в матче седьмого тура Тинькофф - Российской премьер-лиги (РПЛ) против московского "Спартака". Об этом журналистам рассказал капитан "Химок" Денис Глушаков.

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В субботу "Химки" на выезде проиграли "Спартаку" со счетом 1:3, Глушаков забил единственный гол команды. Полузащитник выступал за "Спартак" с 2013 по 2019 год. 7 сентября подмосковный клуб арендовал у красно-белых Резиуана Мирзова до конца сезона-2021/22, футболист пропустил прошедшую встречу.

"Настроение бывало и лучше, - сказал Глушаков. - Подвела реализация, были ошибки ненужные в матче. Что касается Мирзова, то эту ситуацию не знаю, мое дело играть в футбол. На тренировке не было заметно, что была травма у него".

"Свистели болельщики с трибун? Свистеть всегда будут", - добавил Глушаков.

"Химки" с шестью очками после семи матчей занимают 12-е место в турнирной таблице РПЛ. В следующем туре подмосковный клуб 18 сентября в гостях встретится с "Уфой".

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