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Футбол в России

Федун встретился с владельцами абонементов в ложи домашнего стадиона "Спартака"

Как сообщил руководитель пресс-службы красно-белых Дмитрий Зеленов, председатель совета директоров московского клуба планирует делать встречи с этой и другими категориями болельщиков регулярными
Председатель совета директоров "Спартака" Леонид Федун Станислав Красильников/ТАСС
Описание
Председатель совета директоров "Спартака" Леонид Федун
© Станислав Красильников/ТАСС

МОСКВА, 12 сентября. /ТАСС/. Председатель совета директоров московского футбольного клуба "Спартак" Леонид Федун встретился с владельцами абонементов в ложи "Открытие Банк Арены" и планирует пообщаться с другими болельщиками команды. Об этом журналистам сообщил руководитель пресс-службы красно-белых Дмитрий Зеленов.

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Сообщается что встреча прошла по инициативе болельщиков.

"В разговоре, который длился больше часа и прошел на стадионе после матча с "Химками" (3:1), также принял участие генеральный директор Евгений Мележиков, руководители коммерческого и маркетингового блока и некоторые футболисты. Обсуждались разные вопросы, в том числе и спортивные, а также вопросы удобства и сервиса" - сказал Зеленов.

Также он добавил что клуб планирует делать встречи с этой и другими категориями болельщиков регулярными.

"Спартак" после семи матчей набрал 10 очков и занимает шестое место в турнирной таблице Тинькофф - Российской премьер-лиги (РПЛ). В следующем туре красно-белые 20 сентября в гостях сыграют с ЦСКА, а 15 сентября проведут домашний матч в рамках первого тура группового этапа Лиги Европы против польской "Легии".

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