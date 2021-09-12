ЦСКА сыграл вничью с "Арсеналом" в матче чемпионата России по футболу

ТУЛА, 12 сентября. /ТАСС/. Московский ЦСКА сыграл вничью с тульским "Арсеналом" со счетом 2:2 в матче седьмого тура Тинькофф - Российской премьер-лиги (РПЛ). Встреча прошла в Туле.

Забитыми мячами в составе ЦСКА отметились Игорь Дивеев (5-я минута) и Федор Чалов (74). У "Арсенала" отличились Евгений Марков (18) и Иван Новосельцев (66).

На 32-й минуте встречи из-за травмы поле покинул нападающий ЦСКА Антон Заболотный, которого заменил Чалов. Заболотный был вызван в сборную России и принял участие в матчах отборочного турнира на чемпионат мира - 2022.

"Арсенал" провел первый матч после возвращения в команду главного тренера Миодрага Божовича, который 3 сентября сменил на этом посту Дмитрия Парфенова. Черногорец тренировал тульский клуб в сезоне-2017/18 и вывел "Арсенал" в квалификацию Лиги Европы (с седьмого места). Божович также тренировал самарские "Крылья Советов", московские "Динамо" и "Локомотив", "Ростов", пермский "Амкар", "Москву", под руководством Божовича "Ростов" стал обладателем Кубка России в сезоне-2013/14. Также черногорец возглавлял белградскую "Црвену Звезду", которую в сезоне-2015/16 привел к победе в чемпионате Сербии.

"Арсенал" набрал 5 очков и занимает предпоследнее, 15-е место в турнирной таблице. ЦСКА с 10 очками располагается на шестой строчке.

В следующем туре ЦСКА 20 сентября примет "Спартак". Из-за перебора желтых карточек встречу пропустит полузащитник армейцев Максим Мухин. "Арсенал" днем раньше на выезде встретится с "Нижним Новгородом".