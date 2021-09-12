ЦСКА сыграл вничью с "Арсеналом" в матче чемпионата России по футболу

ТУЛА, 12 сентября. /ТАСС/. Московский ЦСКА сыграл вничью с тульским "Арсеналом" со счетом 2:2 в матче седьмого тура Тинькофф - Российской премьер-лиги (РПЛ). Встреча прошла в Туле.
Забитыми мячами в составе ЦСКА отметились Игорь Дивеев (5-я минута) и Федор Чалов (74). У "Арсенала" отличились Евгений Марков (18) и Иван Новосельцев (66).
На 32-й минуте встречи из-за травмы поле покинул нападающий ЦСКА Антон Заболотный, которого заменил Чалов. Заболотный был вызван в сборную России и принял участие в матчах отборочного турнира на чемпионат мира - 2022.
"Арсенал" провел первый матч после возвращения в команду главного тренера Миодрага Божовича, который 3 сентября сменил на этом посту Дмитрия Парфенова. Черногорец тренировал тульский клуб в сезоне-2017/18 и вывел "Арсенал" в квалификацию Лиги Европы (с седьмого места). Божович также тренировал самарские "Крылья Советов", московские "Динамо" и "Локомотив", "Ростов", пермский "Амкар", "Москву", под руководством Божовича "Ростов" стал обладателем Кубка России в сезоне-2013/14. Также черногорец возглавлял белградскую "Црвену Звезду", которую в сезоне-2015/16 привел к победе в чемпионате Сербии.
"Арсенал" набрал 5 очков и занимает предпоследнее, 15-е место в турнирной таблице. ЦСКА с 10 очками располагается на шестой строчке.
В следующем туре ЦСКА 20 сентября примет "Спартак". Из-за перебора желтых карточек встречу пропустит полузащитник армейцев Максим Мухин. "Арсенал" днем раньше на выезде встретится с "Нижним Новгородом".
|№
|Команда
|Игры
|Победы
|Ничьи
|Поражения
|Мячи
|Очки
|1
|Зенит
|7
|5
|2
|0
|16-8
|17
|2
|Локомотив
|7
|4
|3
|0
|12-6
|15
|3
|Динамо
|6
|4
|1
|1
|10-6
|13
|4
|Сочи
|6
|4
|0
|2
|9-4
|12
|5
|Рубин
|6
|3
|2
|1
|8-5
|11
|6
|ЦСКА
|7
|3
|1
|3
|10-8
|10
|7
|Спартак
|7
|3
|1
|3
|8-7
|10
|8
|Краснодар
|6
|3
|0
|3
|11-8
|9
|9
|Ахмат
|7
|3
|0
|4
|9-12
|9
|10
|Нижний Новгород
|6
|2
|2
|2
|7-7
|8
|11
|Крылья Советов
|7
|2
|1
|4
|6-9
|7
|12
|Химки
|7
|1
|3
|3
|6-12
|6
|13
|Уфа
|6
|1
|2
|3
|7-9
|5
|14
|Ростов
|6
|1
|2
|3
|7-12
|5
|15
|Арсенал
|7
|1
|2
|4
|9-15
|5
|16
|Урал
|6
|0
|2
|4
|2-9
|2