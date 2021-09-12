Подарок богов. Авария лидеров принесла "Макларену" первый победный дубль с 2010 года

МОСКВА, 12 сентября. /ТАСС/. Австралийский пилот команды "Макларен" Даниэль Риккьярдо стал победителем основной гонки 14-го этапа чемпионата мира по автогонкам в классе машин "Формула-1" - Гран-при Италии. Лидеры сезона нидерландец Макс Ферстаппен из "Ред Булл" и британец Льюис Хэмилтон из "Мерседеса" вновь столкнулись друг с другом и сошли с дистанции.

Во время паузы между этапами состоялось долгожданное объявление переходов, о которых все уже как бы знали, но официально их никто не подтверждал. Началось все с финна Валттери Боттаса, который объявил, что со следующего сезона будет выступать за "Альфа Ромео", где заменит уходящего на пенсию соотечественника Кими Райкконена. На освободившееся место в чемпионской команде перейдет британец Джордж Расселл из "Уильямса", по совместительству являющийся членом гоночной программы "Мерседеса". Наконец, место британца займет протеже "Ред Булл" Александер Албон из Таиланда, который вернется в "Формулу-1" после годичной паузы. Таким образом, на следующий сезон остается одно вакантное место - в "Альфа Ромео", на которое претендуют сразу несколько пилотов.

Гран-при Италии стал вторым этапом в нынешнем сезоне, в рамках которого была проведена спринтерская гонка. Она представляет собой субботний заезд на 100 км, по ее итогам победитель получает три очка и объявляется обладателем поула, финишировавший вторым заработает в актив два балла, третьим - один. В основной воскресной гонке пилоты стартовали в том порядке, в котором финишировали в спринте.

В связи с этим привычная квалификация проводилась не в субботу, а в пятницу, а вместо трех сессий свободных заездов было проведено две - по одной в первые два дня гоночного уик-энда. Первую сессию свободных заездов уверенно выиграл Хэмилтон, который почти на полсекунды опередил Ферстаппена. Свою скорость немецкая команда подтвердила и в квалификации к спринту, правда, в этот раз первое место досталось не британцу, а Боттасу, который опередил напарника по команде всего на 0,096 секунды. Ферстаппен довольствовался третьим местом, вырвав эту позицию в борьбе с двумя "Макларенами" - британца Ландо Норриса и Риккьярдо.

Россиянин Никита Мазепин из "Хааса" в первой сессии свободных заездов смог опередить партнера по команде немца Мика Шумахера, но вот в квалификации к спринту вновь оказался на последнем месте. Тогда как сын семикратного чемпиона мира Михаэля Шумахера опередил не только россиянина, но и поляка Роберта Кубицу, подменявшего второй этап подряд в "Альфа Ромео" Райкконена, тест на коронавирус которого на Гран-при Нидерландов дал положительный результат.

На старте спринтерской гонки Хэмилтон "зазевался" и разом откатился на шестую позицию, попутно слегка столкнувшись с французом Пьером Гасли из "Альфа Таури". В результате этого контакта на болиде француза сломалось переднее антикрыло и он на высокой скорости вылетел с трассы в отбойник. Была выпущена машина безопасности, а после рестарта в гонке не произошло особо интересных событий - Боттас спокойно победил, Ферстаппен финишировал вторым, Риккьярдо - третьим. Поскольку перед пятничной квалификацией на болиде Боттаса была заменена силовая установка, за что финн был наказан стартом в воскресной гонке с конца решетки, поул-позиция в основном заезде перешла к Ферстаппену, следом за ним расположились Риккьярдо, Норрис и Хэмилтон.

Гонка

Риккьярдо лучше среагировал на погасшие огни светофора и в первый поворот зашел лидером, опередив Ферстаппена. Позади них Хэмилтон обогнал Норриса и чуть позже пытался пройти и нидерландца, но маневр не удался - ему пришлось срезать поворот и пропустить обратно Норриса. В середине пелотона испанец Карлос Сайнс - младший из "Феррари" поддел итальянца Антонио Джовинацци ("Альфа Ромео"), в результате чего того развернуло и он влетел в отбойник, сломав переднее антикрыло.