Подарок богов. Авария лидеров принесла "Макларену" первый победный дубль с 2010 года

МОСКВА, 12 сентября. /ТАСС/. Австралийский пилот команды "Макларен" Даниэль Риккьярдо стал победителем основной гонки 14-го этапа чемпионата мира по автогонкам в классе машин "Формула-1" - Гран-при Италии. Лидеры сезона нидерландец Макс Ферстаппен из "Ред Булл" и британец Льюис Хэмилтон из "Мерседеса" вновь столкнулись друг с другом и сошли с дистанции.
Во время паузы между этапами состоялось долгожданное объявление переходов, о которых все уже как бы знали, но официально их никто не подтверждал. Началось все с финна Валттери Боттаса, который объявил, что со следующего сезона будет выступать за "Альфа Ромео", где заменит уходящего на пенсию соотечественника Кими Райкконена. На освободившееся место в чемпионской команде перейдет британец Джордж Расселл из "Уильямса", по совместительству являющийся членом гоночной программы "Мерседеса". Наконец, место британца займет протеже "Ред Булл" Александер Албон из Таиланда, который вернется в "Формулу-1" после годичной паузы. Таким образом, на следующий сезон остается одно вакантное место - в "Альфа Ромео", на которое претендуют сразу несколько пилотов.
Гран-при Италии стал вторым этапом в нынешнем сезоне, в рамках которого была проведена спринтерская гонка. Она представляет собой субботний заезд на 100 км, по ее итогам победитель получает три очка и объявляется обладателем поула, финишировавший вторым заработает в актив два балла, третьим - один. В основной воскресной гонке пилоты стартовали в том порядке, в котором финишировали в спринте.
В связи с этим привычная квалификация проводилась не в субботу, а в пятницу, а вместо трех сессий свободных заездов было проведено две - по одной в первые два дня гоночного уик-энда. Первую сессию свободных заездов уверенно выиграл Хэмилтон, который почти на полсекунды опередил Ферстаппена. Свою скорость немецкая команда подтвердила и в квалификации к спринту, правда, в этот раз первое место досталось не британцу, а Боттасу, который опередил напарника по команде всего на 0,096 секунды. Ферстаппен довольствовался третьим местом, вырвав эту позицию в борьбе с двумя "Макларенами" - британца Ландо Норриса и Риккьярдо.
Россиянин Никита Мазепин из "Хааса" в первой сессии свободных заездов смог опередить партнера по команде немца Мика Шумахера, но вот в квалификации к спринту вновь оказался на последнем месте. Тогда как сын семикратного чемпиона мира Михаэля Шумахера опередил не только россиянина, но и поляка Роберта Кубицу, подменявшего второй этап подряд в "Альфа Ромео" Райкконена, тест на коронавирус которого на Гран-при Нидерландов дал положительный результат.
На старте спринтерской гонки Хэмилтон "зазевался" и разом откатился на шестую позицию, попутно слегка столкнувшись с французом Пьером Гасли из "Альфа Таури". В результате этого контакта на болиде француза сломалось переднее антикрыло и он на высокой скорости вылетел с трассы в отбойник. Была выпущена машина безопасности, а после рестарта в гонке не произошло особо интересных событий - Боттас спокойно победил, Ферстаппен финишировал вторым, Риккьярдо - третьим. Поскольку перед пятничной квалификацией на болиде Боттаса была заменена силовая установка, за что финн был наказан стартом в воскресной гонке с конца решетки, поул-позиция в основном заезде перешла к Ферстаппену, следом за ним расположились Риккьярдо, Норрис и Хэмилтон.
Гонка
Риккьярдо лучше среагировал на погасшие огни светофора и в первый поворот зашел лидером, опередив Ферстаппена. Позади них Хэмилтон обогнал Норриса и чуть позже пытался пройти и нидерландца, но маневр не удался - ему пришлось срезать поворот и пропустить обратно Норриса. В середине пелотона испанец Карлос Сайнс - младший из "Феррари" поддел итальянца Антонио Джовинацци ("Альфа Ромео"), в результате чего того развернуло и он влетел в отбойник, сломав переднее антикрыло.
В таком порядке лидирующая группа шла вплоть до первого пит-стопа. Первым в боксы отправился Риккьярдо, кругом спустя для смены шин ушел Ферстаппен, но во время пит-стопа произошла долгая заминка, из-за которой он откатился в конец этой группы. В этот момент на трассе Хэмилтон обогнал Норриса в борьбе за лидерство, после чего оба также "переобулись". И на выезде из боксов Хэмилтона произошло одно из главных событий гонки.
Британец выехал на трассу аккурат между Норрисом и Ферстаппеном, второй в первой шикане попытался не уступить позицию главному сопернику в чемпионате, но подлетел на поребрике и приземлился прямо на болид Хэмилтона. В результате этого оба вылетели в гравий и сошли с дистанции. Это уже вторая авария с участием двух лидеров по ходу текущего чемпионата - первая произошла на Гран-при Великобритании.
После того, как болиды были убраны, а машина безопасности покинула трассу, Риккьярдо и Норрису оставалось только спокойно довести дело до победного дубля. От греха подальше команда запретила пилотам вести борьбу друг с другом. С этой задачей они справились - Риккьярдо одержал восьмую победу в карьере и первую с 2018 года, а Норрис показал свой лучший результат в карьере: до этого он не поднимался выше третьего места. Для "Макларена" этот успех стал первым с 2012 года, а победный дубль команда оформила впервые с Гран-при Канады 2010 года.
Третьим к финишу приехал мексиканец Серхио Перес из "Ред Булл", однако к его времени были добавлены пять штрафных секунд и призовое место перешло к Боттасу, который стартовал с конца решетки. Мазепин не смог увидеть клетчатый флаг из-за технических проблем, а Шумахер стал последним из финишировавших (15-м). При этом по ходу гонки между ними вновь произошел контакт, виновным в этом инциденте был признан россиянин, если бы он финишировал, то к его времени было бы добавлено пять штрафных секунд. Лидерство в личном зачете сохранил Ферстаппен, который за счет двух очков за второе место в спринте увеличил отрыв от Хэмилтона до пяти баллов.
В рамках Гран-при Италии состоялся пятый этап чемпионата "Формулы-2", в котором выступает пилот программы развития российского автоспорта SMP Racing ("Эс-эм-пи рейсинг") Роберт Шварцман. Россиянин неудачно провел квалификацию, показав 12-й результат, но в гонках смог более-менее реабилитироваться. В первой он финишировал третьим, однако после пятисекундного штрафа откатился на шестую позицию, во второй занял третье место. в третьей - шестое. В чемпионате Шварцман идет третьим, уступая лидеру австралийцу Оскару Пиастри 36 очков. Следующие этапы "Формулы-1" и "Формулы-2" пройдут в России с 24 по 26 сентября.