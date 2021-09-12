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Формула-1

Пилот "Макларена" Риккьярдо стал победителем Гран-при Италии "Формулы-1"

На 26-м круге столкнулись и сошли с дистанции лидеры чемпионата нидерландец Макс Ферстаппен и британец Льюис Хэмилтон
Даниэль Риккьярдо и Ландо Норрис EPA-EFE/MATTEO BAZZI
Описание
Даниэль Риккьярдо и Ландо Норрис
© EPA-EFE/MATTEO BAZZI

ТАСС, 12 сентября. Австралийский пилот команды "Макларен" Даниэль Риккьярдо стал победителем основной гонки Гран-при Италии - 14-го этапа чемпионата мира по автогонкам в классе машин "Формула-1".

Второе место в гонке занял напарник Риккьярдо по команде британец Ландо Норрис, третьим к финишу пришел мексиканец Серхио Перес из "Ред Булл", но к его времени было добавлено пять штрафных секунд, после чего призовое место перешло к финну Валттери Боттасу из "Мерседеса", стартовавшему с конца пелотона и выигравшему в субботу спринтерскую гонку.

Риккьярдо одержал восьмую победу в карьере и первую с 2018 года, тогда он выступал в составе "Ред Булл". Для "Макларена" этот успех стал первым с 2012 года, когда Гран-при Бразилии выиграл британец Дженсон Баттон. Победный дубль команда в последний раз делала в 2010 году.

На 26-м круге лидеры чемпионата нидерландец Макс Ферстаппен ("Ред Булл") и британец Льюис Хэмилтон из "Мерседеса" столкнулись друг с другом и сошли с дистанции.

Российский пилот "Хааса" Никита Мазепин также не сумел завершить гонку, сойдя из-за технических проблем. Его напарник по команде немец Мик Шумахер стал 15-м.

Следующий этап "Формулы-1" пройдет с 24 по 26 сентября в России.

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