Аминов: Федерации современного пятиборья России удалось провести потрясающий турнир

МОСКВА, 12 сентября. /ТАСС/. Первый Кубок президента РФ по современному пятиборью получился потрясающим. О своей оценке проходившего в воскресенье московского турнира рассказал журналистам президент Федерации современного пятиборья России (ФСПР) Вячеслав Аминов.

Кубок президента РФ в 2021 году был разыгран впервые. С 2011 года этот турнир носил название "Кубок Кремля" и до 2015 года разыгрывался в личном первенстве, а в 2016-2019 годах - в смешанной эстафете. В 2020 году из-за пандемии коронавируса Кубок Кремля не проводился.

"Нам удалось провести потрясающий турнир. Новое его название, Кубок президента РФ, я думаю, мы полностью оправдали. Организация полностью соответствует этому", - сказал Аминов.

"Президент международной федерации Клаус Шорманн также в невероятном восторге от турнира, нашего нового пятиборного комплекса, музея. Только что он в торжественной обстановке подарил мне для музея свой артефакт и сказал, что такого состязания в пятиборье ранее никогда не было", - добавил глава ФСПР.

Победителями первого Кубка президента РФ по современному пятиборью стали россияне Гульназ Губайдуллина и Александр Лифанов, набравшие 2 793 очка, второе место заняли россияне Аделина Ибатуллина и Егор Громадский (2 753), третий результат показали немцы Анника Шлой и Марвин Доге (2 739).

"Сегодня на трибунах была не одна тысяча зрителей, популярность пятиборья резко растет. С будущего года мы перейдем на новый формат. Он будет короткий по времени и интересный для зрителей и телевидения. Эти перемены должны повысить популярность пятиборья в несколько раз", - заключил Аминов.