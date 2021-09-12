Аминов: успех российских пятиборцев на Кубке президента не компенсирует их провал в Токио

Победителями первого Кубка президента РФ по современному пятиборью стали россияне Гульназ Губайдуллина и Александр Лифанов, набравшие 2 793 очка, второе место заняли россияне Аделина Ибатуллина и Егор Громадский (2 753), третий результат показали немцы Анника Шлой и Марвин Доге (2 739).

МОСКВА, 12 сентября. /ТАСС/. Успешное выступление российских пятиборцев на Кубке президента РФ никак не может компенсировать неудачу команды на Олимпийских играх в Токио. Такое мнение журналистам высказал президент Федерации современного пятиборья России (ФСПР) Вячеслав Аминов.

"Конечно, очень приятно, что кубок не уехал в другую страну, и первый Кубок президента выиграла Россия. Но это не компенсация результатов Олимпийских игр", - подчеркнул Аминов.

Единственный представитель России в мужском олимпийском турнире Лифанов, который на июньском чемпионате мира стал серебряным призером в личном первенстве и золотым - в эстафете, на Играх в Токио показал десятый результат. Чемпионка мира 2017 года Губайдуллина из-за проблем с лошадью финишировала в столице Японии 32-й, Ульяна Баташова, занимавшая перед лазер-раном первое место, в итоге стала девятой.

"Олимпийские игры сборная полностью провалила. Я специально не хотел до турнира проводить совещания и делать выводы. Теперь пришла пора проводить совещания, выводы будут обязательно сделаны, потому что все произошедшее, на мой взгляд, возмутительно. И лично для меня это оскорбление", - подчеркнул Аминов.

Кубок президента РФ в 2021 году был разыгран впервые. С 2011 года этот турнир носил название "Кубок Кремля" и до 2015 года разыгрывался в личном первенстве, а в 2016-2019 годах - в смешанной эстафете. В 2020 году из-за пандемии коронавируса Кубок Кремля не проводился.