"Потрясающий турнир". В Москве прошел первый Кубок президента РФ по современному пятиборью

МОСКВА, 12 сентября. /ТАСС/. Первый Кубок президента РФ по современному пятиборью прошел в Москве на высочайшем организационном уровне и в острой спортивной борьбе. Соревнования, проходившие в новом Центре современного пятиборья, собрали несколько тысяч болельщиков, активно поддерживавших как российских, так и зарубежных спортсменов.

Кубок президента РФ в 2021 году был разыгран впервые. С 2011 года этот турнир носил название "Кубок Кремля" и до 2015 года разыгрывался в личном первенстве, а в 2016-2019 годах - в смешанной эстафете. В 2020 году из-за пандемии коронавируса Кубок Кремля не проводился. Победителями нынешних соревнований стали россияне Гульназ Губайдуллина и Александр Лифанов, набравшие 2 793 очка, второе место заняли их соотечественники Аделина Ибатуллина и Егор Громадский (2 753), третий результат показали немцы Анника Шлой и Марвин Доге (2 739).

"Нам удалось провести потрясающий турнир. Новое его название, Кубок президента РФ, я думаю, мы полностью оправдали. Организация полностью соответствует", - сказал в беседе с журналистами президент Федерации современного пятиборья России (ФСПР) Вячеслав Аминов.

"Президент международной федерации Клаус Шорманн также в невероятном восторге от турнира, нашего нового пятиборного комплекса, от музея. Только что он в торжественной обстановке подарил мне для музея свой артефакт и сказал, что такого состязания в пятиборье ранее никогда не было", - добавил глава ФСПР.

Губайдуллина заявила журналистам, что успех стал возможен благодаря командному духу. "Когда за тебя болеют столько людей и кричат твое имя, то даже если тебе тяжело, ты не думаешь об этом, - отметила спортсменка. - У Александра не все вышло со стрельбой сегодня, и это заставило меня поволноваться, я болела за него. Мы сегодня постарались, где-то добавила я, где-то он сегодня смог меня вытащить. Именно это и называется команда".

Победа в Кубке президента не может компенсировать провал в Токио

Единственный представитель России в мужском олимпийском турнире Лифанов, который на июньском чемпионате мира стал серебряным призером в личном первенстве и победителем - в эстафете, на Играх в Токио показал десятый результат. Чемпионка мира 2017 года Губайдуллина из-за проблем с лошадью стала в столице Японии 32-й, еще одна россиянка Ульяна Баташова, занимавшая перед лазер-раном первое место, в итоге заняла девятое место.