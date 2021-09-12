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Футбол в России

Газизов: игра футболистов "Уфы" в первом тайме матча с "Сочи" была безобразной

Клуб из Башкортостана проиграл в гостях со счетом 1:3

МОСКВА, 12 сентября. /Корр. ТАСС Рустам Шарафутдинов/. Генеральный директор футбольного клуба "Уфа" Шамиль Газизов назвал безобразной игру команды в первом тайме матча с "Сочи". Об этом он рассказал ТАСС.

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"Уфа" в гостевом матче седьмого тура Тинькофф - Российской премьер-лиги уступила "Сочи" со счетом 1:3. Два гола сочинцы забили в первом тайме.

"Безобразный первый тайм предрешил исход всей игры, а во второй половине мы не смогли переломить ход. Игра безответственная, без эмоций. Не хотел бы кого-то выделять, поскольку проиграла вся команда", - сказал Газизов.

В восьмом туре "Уфа" 18 сентября дома встретится с подмосковными "Химками".

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