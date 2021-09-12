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Пляжный футбол

Женская сборная России стала победителем Евролиги по пляжному футболу

Россиянки победили в финале англичанок

ТАСС, 12 сентября. Женская сборная России по пляжному футболу со счетом 8:2 победила англичанок в финале группового этапа Суперфинала Евролиги. Турнир прошел в Португалии.

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В составе российской команды мячи забили Глафира Бажанова (5-я минута), Анна Петрова (13, 29), Анна Чернякова (20), Яна Зубилова (21) и Наталья Зайцева (25). На 4-й минуте игры футболистка английской команды Элизабет Кемпсон отправила мяч в свои ворота, а на 32-й - Кэти Скэддинг.

Суперфинал был заключительным этапом розыгрыша Евролиги. В нем участвовали восемь сборных, прошедших первый этап, который также проводился в формате группового раунда. На турнире в Португалии победители групп напрямую вышли в финал. Российская команда первенствовала в группе А, где также выступали испанки, нидерландки и украинки.

Сборная России является двукратным обладателем Кубка Европы (2018, 2019). Россиянки занимают третье место в рейтинге Всемирной организации пляжного футбола.

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