{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости
Футбол в России

Кержаков признался, что в тактическом плане ошибся в первом тайме матча с "Динамо"

"Нижний Новгород" на выезде обыграл "Динамо"
Главный тренер "Нижнего Новгорода" Александр Кержаков Антон Новодережкин/ТАСС
Описание
Главный тренер "Нижнего Новгорода" Александр Кержаков
© Антон Новодережкин/ТАСС

МОСКВА, 12 сентября. /ТАСС/. Главный тренер футбольного клуба "Нижний Новгород" Александр Кержаков допустил ошибки тактического характера в первом тайме матча чемпионата России с московским "Динамо". Об этом он рассказал журналистам.

На эту тему
"Нижний Новгород" одержал волевую победу над "Динамо" в матче чемпионата России по футболу
"Нижний Новгород" одержал волевую победу над "Динамо" в матче чемпионата России по футболу

"Нижний Новгород" в матче седьмого тура Тинькофф - Российской премьер-лиги на выезде обыграл "Динамо" со счетом 2:1.

"В первом тайме мы сыграли не очень хорошо, но это моя вина, так как я тактически не разобрался в ситуации. Из-за этого ребятам приходилось лишнее время думать и двигаться. С этим связаны потери мяча в первом тайме", - сказал Кержаков.

"В перерыве мы немного перестроились, добавили в атаку футболиста, чтобы он оказывал давление на центральных защитников, и тем самым освободили зоны для наших атак. Очень благодарен ребятам за мужество, самоотдачу", - сказал Кержаков.

В следующем туре клуб из Нижнего Новгорода 19 сентября примет тульский "Арсенал".

Теги
Российский футбол
US Open
Стосур и Чжан Шуай стали победительницами US Open в парном разряде
В финале они обыграли американок Кори Гауфф и Кэти Макнейли
Читать полностью