Кержаков признался, что в тактическом плане ошибся в первом тайме матча с "Динамо"

МОСКВА, 12 сентября. /ТАСС/. Главный тренер футбольного клуба "Нижний Новгород" Александр Кержаков допустил ошибки тактического характера в первом тайме матча чемпионата России с московским "Динамо". Об этом он рассказал журналистам.

"Нижний Новгород" в матче седьмого тура Тинькофф - Российской премьер-лиги на выезде обыграл "Динамо" со счетом 2:1.

"В первом тайме мы сыграли не очень хорошо, но это моя вина, так как я тактически не разобрался в ситуации. Из-за этого ребятам приходилось лишнее время думать и двигаться. С этим связаны потери мяча в первом тайме", - сказал Кержаков.

"В перерыве мы немного перестроились, добавили в атаку футболиста, чтобы он оказывал давление на центральных защитников, и тем самым освободили зоны для наших атак. Очень благодарен ребятам за мужество, самоотдачу", - сказал Кержаков.

В следующем туре клуб из Нижнего Новгорода 19 сентября примет тульский "Арсенал".