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Футбол в России

Шварц: футболисты "Динамо" дали шанс соперникам из "Нижнего Новгорода" вернуться в игру

Нижегородцы одержали волевую победу в гостях над динамовцами
Главный тренер "Динамо" Сандро Шварц Гавриил Григоров/ТАСС
Описание
Главный тренер "Динамо" Сандро Шварц
© Гавриил Григоров/ТАСС

МОСКВА, 12 сентября. /ТАСС/. Футболисты московского "Динамо" позволили "Нижнему Новгороду" во втором тайме вернуться в игру, что могло стать причиной поражения. Такое мнение журналистам высказал главный тренер бело-голубых Сандро Шварц.

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"Динамо" в матче седьмого тура Тинькофф - Российской премьер-лиги дома уступило "Нижнему Новгороду" со счетом 1:2.

"Были два совершенно разных тайма. В первом мы доминировали, создали много моментов, после потери мяча вступали в прессинг, в одном из моментов мяч попал в перекладину, - сказал Шварц. - Во втором тайме мы допускали слишком много простых ошибок, не быстро переходили из атаки в оборону и дали шанс сопернику вернуться в игру".

"До игры мы говорили, что "Нижний Новгород" может перестраиваться. Во втором тайме соперник перешел в два нападающих и три полузащитника. Мы же потеряли концентрацию, совершали много ошибок и потерь мяча", - добавил он.

Шварц ответил на вопрос, почему пенальти бил Клинтон Н'Жи, который не реализовал его при счете 1:2. У нас штатный пенальтист [Даниил] Фомин, он был заменен, [Николы] Моро также не было на поле. Такое [незабитый пенальти] случается в футболе, это исключением не является", - отметил он.

В следующем туре московская команда 19 сентября на выезде сыграет с "Сочи".

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