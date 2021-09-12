Гендиректор "Нижнего Новгорода" сравнил матч с "Динамо" с триллером

МОСКВА, 12 сентября. /ТАСС/. Матч чемпионата России по футболу между "Динамо" и "Нижним Новгородом" можно сравнить с триллером. Такое мнение журналистам высказал генеральный директор нижегородского клуба Равиль Измайлов.

"Нижний Новгород" в матче седьмого тура Тинькофф - Российской премьер-лиги на выезде обыграл "Динамо" со счетом 2:1. По ходу игры гости уступали со счетом 0:1 и не сумели реализовать пенальти, а при счете 2:1 игрок "Динамо" Клинтон Н'Жи также не забил 11-метровый.

"Считаем, что все заслуженно: ребята тренируются, бьются, видна тренерская работа. Все службы клуба работают на полную мощность, - сказал Измайлов. - В первом тайме было ощущение, что команда посыпалась, но этого не произошло. Матч был как триллер, все болельщики оценили его, игра была интересной, честной, все справедливо".

В следующем туре клуб из Нижнего Новгорода 19 сентября примет тульский "Арсенал".