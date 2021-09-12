Стосур и Чжан Шуай стали победительницами US Open в парном разряде

Встреча завершилась со счетом 6:3, 3:6, 6:3 в пользу Стосур и Чжан Шуай.

Стосур 37 лет, она располагается на 55-й строчке в парном рейтинге Женской теннисной ассоциаций (WTA), в парном разряде она побеждала на US Open 2005 года, также в ее активе победы на Roland Garros (2006) и Australian Open (2019). Чжан Шуай 32 года, она идет в парном рейтинге на 49-й строчке, китаянка является победительницей Australian Open в парном разряде 2019 года.

17-летняя Гауфф в парном рейтинге занимает 38-ю позицию, она впервые играет в финале турнира Большого шлема в любом из разрядов. 19-летняя Макнейли идет на 34-й строчке рейтинга, для нее этот финал также является первым на турнирах Большого шлема.

US Open является заключительным, четвертым в сезоне турниром Большого шлема, он проходит на покрытии "хард" в Нью-Йорке и завершится 12 сентября финалом в мужском разряде, в котором встретятся россиянин Даниил Медведев и серб Новак Джокович. Общий призовой фонд 141-го розыгрыша составляет рекордные $57,5 млн.