Британка Радукану стала победительницей US Open

Встреча завершилась со счетом 6:4, 6:3 в пользу 18-летней Радукану, занимающей 150-е место рейтинга Женской теннисной ассоциации (WTA). Фернандес, которой 6 сентября исполнилось 19 лет, располагается на 73-й строчке мирового рейтинга.

На счету Радукану нет побед в турнирах под эгидой WTA. На Открытом чемпионате США она выступала впервые. Первым турниром Большого шлема для нее был Уимблдон 2021 года, на котором она дошла до четвертого круга.

Радукану стала первой теннисисткой, выигравшей турнир Большого шлема, пробившись в основную сетку через квалификацию. Также она стала первой представительницей Великобритании с 1977 года, победившей на турнире Большого шлема, тогда Уимблдон выиграла Вирджиния Уэйд. По ходу турнира Радукану не проиграла ни одного сета. Последний раз это удавалось на US Open американке Серене Уильямс в 2014 году. Учитывая квалификацию, Радукану провел 10 матчей на турнире, выиграв подряд 20 сетов.

Радукану стала самой молодой победительницей турнира Большого шлема с 2004 года, тогда 17-летняя россиянка Мария Шарапова выиграла Уимблдон. Это был первый финал турнира Большого шлема (в женском и мужском разрядах), в котором участвовали два игрока, не имевшие номера посева. Впервые с 1999 года в финале турнира Большого шлема сыграли теннисистки младше 20 лет. После этого успеха Радукану переместится на 23-е место мирового рейтинга, который будет опубликован в понедельник.

Фернандес впервые вышла в финал турнира Большого шлема, до выступления на US Open ее лучшим результатом был выход в третий круг Открытого чемпионата Франции (2020). На счету теннисистки один титул под эгидой WTA.

О турнире

US Open является заключительным, четвертым в сезоне турниром Большого шлема, он проходит на покрытии "хард" в Нью-Йорке. Общий призовой фонд 141-го розыгрыша составляет рекордные $57,5 млн. Победительницей прошлого турнира стала японка Наоми Осака, из россиянок US Open выигрывали Светлана Кузнецова (2004) и Мария Шарапова (2006).

В финале мужского турнира сыграют россиянин Даниил Медведев (второй номер мирового рейтинга) и первая ракетка мира серб Новак Джокович. Матч начнется в 23:00 мск в воскресенье.