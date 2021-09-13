Даниил Медведев стал победителем US Open

Медведев занимает второе место в рейтинге Ассоциации теннисистов-профессионалов (ATP). На счету российского спортсмена теперь 13 титулов под эгидой организации. Он в третий раз играл в финале турнира Большого шлема и впервые одержал победу. В 2019 году россиянин проиграл в финале US Open испанцу Рафаэлю Надалю, в феврале текущего года уступил Джоковичу в финале Открытого чемпионата Австралии.

Первая ракетка мира Джокович выиграл три предыдущих турнира Большого шлема в 2021 году. В случае победы на US Open 34-летний серб мог стать третьим в истории тенниса победителем всех четырех турниров Большого шлема в мужском одиночном разряде за один сезон. В июле Джокович в третий раз подряд стал победителем Уимблдона и завоевал 20-й титул на турнирах Большого шлема, сравнявшись по этому показателю с Надалем и швейцарцем Роджером Федерером. Девять раз он выигрывал Открытый чемпионат Австралии (Australian Open), шесть раз - Уимблдон, трижды - US Open и два раза - Открытый чемпионат Франции (Roland Garros). Всего на его счету 85 побед на турнирах ATP. Также сербский теннисист является бронзовым призером Олимпийских игр в Пекине (2008).

Медведев стал первым россиянином за 16 лет, победившим на турнире Большого шлема. В 2005 году на Открытом чемпионате Австралии победил Марат Сафин. Сафин также побеждал на US Open в 2000 году. Россиянин Евгений Кафельников становился победителем турнира в Австралии (1999) и Открытого чемпионата Франции (1996). В женском разряде в последний раз из россиянок на турнирах Большого шлема побеждала Мария Шарапова в 2014 году во Франции.

US Open являлся заключительным, четвертым в сезоне турниром Большого шлема, он проходил на покрытии "хард". Общий призовой фонд 141-го розыгрыша составил рекордные $57,5 млн.