Чесноков: Джоковичу не хватило свежести в финале US Open

Медведев обыграл серба со счетом 6:4, 6:4, 6:4 и впервые стал победителем турнира Большого шлема.

"Если посмотреть, у Джоковича все же не было свежести, и он не был готов вести длинные розыгрыши. Джокович пытался использовать более короткие розыгрыши, действовать агрессивно, но как раз из-за отсутствия свежести у него было ошибок больше, чем обычно, хотя у Джоковича был шанс "брейкануть" во втором сете", - сказал Чесноков.

По мнению эксперта, на пути к финалу у Медведева было меньше проблем с соперниками, нежели у Джоковича. "Против того же голландца (Ботика ван де Зандсхюлпа - прим. ТАСС) в первых двух сетах он просто заснул, выиграв 6:3, 6:0. Из-за того, что заснул, он проиграл третий сет, но все же собрался и выиграл четвертый. Потом Медведев поиграл на нервах против Оже-Альяссима во втором сете, когда он провел потрясающие розыгрыши, что называется вошел в игру, а тот вообще просто сломался", - отметил Чесноков.

"И к финалу Медведев был свежим, а Джокович все же такой марафон пробежал в матче с [Александром] Зверевым, отдал всего себя, чтобы выиграть, в одном розыгрыше было 54 удара. Медведев также здорово подавал. У Джоковича такие быстрые ноги, что его невозможно застать врасплох, но тут он со скоростью Медведева не справлялся. Публика, конечно, хотела больше крови, четыре-пять сетов, но так получилось, что все закончилось в трех", - добавил он.