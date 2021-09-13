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US Open

Джокович заявил, что у него есть мотивация продолжать карьеру теннисиста

По словам первой ракетки мира, US Open стал для него сложным испытанием в психологическом плане
Новак Джокович EPA-EFE/JOHN G. MABANGLO
Описание
Новак Джокович
© EPA-EFE/JOHN G. MABANGLO

ТАСС, 13 сентября. Сербский теннисист Новак Джокович планирует продолжать карьеру, пока у него есть мотивация. Слова первой ракетки мира приводит телеканал ESPN.

Россиянин Даниил Медведев обыграл Джоковича со счетом 6:4, 6:4, 6:4 в финале Открытого чемпионата США. Серб, победивший в этом году на Открытых чемпионатах Австралии, Франции и Уимблдоне, не смог оформить календарный Большой шлем.

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"Я рад, что все закончилось, потому что подготовка к этому турниру и все, с чем мне приходилось психологически и эмоционально иметь дело на протяжении всего турнира, было слишком сложным для меня, - сказал Джокович. - Три победы, три шлема и финал. Последние пару лет я открыто заявлял о своих целях - демонстрировать свой лучший теннис на турнирах Большого шлема, и мне это удается. Конечно, сегодня мне не хватило еще одного титула, но я должен гордиться всем, чего достигли я и моя команда".

"Очень скоро появятся новые вызовы, - отметил сербский теннисист. - Я постараюсь извлечь из них уроки, научиться, быть сильнее и продолжать, продолжать. Я по-прежнему люблю этот вид спорта, и я все еще чувствую себя хорошо на площадке. Пока есть мотивация и это ощущение, я буду продолжать играть".

Джоковичу 34 года. Он является победителем 20 турниров Большого шлема в одиночном разряде. По этому показателю он делит первое место со швейцарцем Роджером Федерером и с испанцем Рафаэлем Надалем.

Теги
US OpenДжокович, НовакМедведев, Даниил Сергеевич
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