Джокович заявил, что у него есть мотивация продолжать карьеру теннисиста

Россиянин Даниил Медведев обыграл Джоковича со счетом 6:4, 6:4, 6:4 в финале Открытого чемпионата США. Серб, победивший в этом году на Открытых чемпионатах Австралии, Франции и Уимблдоне, не смог оформить календарный Большой шлем.

"Я рад, что все закончилось, потому что подготовка к этому турниру и все, с чем мне приходилось психологически и эмоционально иметь дело на протяжении всего турнира, было слишком сложным для меня, - сказал Джокович. - Три победы, три шлема и финал. Последние пару лет я открыто заявлял о своих целях - демонстрировать свой лучший теннис на турнирах Большого шлема, и мне это удается. Конечно, сегодня мне не хватило еще одного титула, но я должен гордиться всем, чего достигли я и моя команда".

"Очень скоро появятся новые вызовы, - отметил сербский теннисист. - Я постараюсь извлечь из них уроки, научиться, быть сильнее и продолжать, продолжать. Я по-прежнему люблю этот вид спорта, и я все еще чувствую себя хорошо на площадке. Пока есть мотивация и это ощущение, я буду продолжать играть".

Джоковичу 34 года. Он является победителем 20 турниров Большого шлема в одиночном разряде. По этому показателю он делит первое место со швейцарцем Роджером Федерером и с испанцем Рафаэлем Надалем.