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Сборные по хоккею

Федерация хоккея России наградит специальными перстнями победителей Кубка Канады 1981 года

Советские хоккеисты 40 лет назад обыграли в финале турнира канадцев со счетом 8:1
Хоккеисты сборной СССР, 1981 год Владимир Шуба/ТАСС
Описание
Хоккеисты сборной СССР, 1981 год
© Владимир Шуба/ТАСС

МОСКВА, 13 сентября. /Корр. ТАСС Рустам Шарафутдинов/. Федерация хоккея России (ФХР) наградит ставших обладателями Кубка Канады в 1981 году в составе сборной СССР специальными перстнями. Об этом ТАСС сообщил президент федерации Владислав Третьяк.

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Советские хоккеисты ровно 40 лет назад обыграли в финале турнира канадцев со счетом 8:1.

"Это действительно большое событие, и мы должны свои победы и своих героев помнить, сказать спасибо тем людям, которые действительно проявили героизм, в финале обыграв канадцев. В декабре мы будем праздновать 75 лет хоккея, и 1 декабря, во Всероссийский день хоккея, мы соберем этих игроков, - сказал Третьяк. - Мы поздравим их с 75-летием нашего хоккея и наградим их специальными перстнями в связи с такой большой победой".

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