Федерация хоккея России наградит специальными перстнями победителей Кубка Канады 1981 года

Советские хоккеисты ровно 40 лет назад обыграли в финале турнира канадцев со счетом 8:1.

"Это действительно большое событие, и мы должны свои победы и своих героев помнить, сказать спасибо тем людям, которые действительно проявили героизм, в финале обыграв канадцев. В декабре мы будем праздновать 75 лет хоккея, и 1 декабря, во Всероссийский день хоккея, мы соберем этих игроков, - сказал Третьяк. - Мы поздравим их с 75-летием нашего хоккея и наградим их специальными перстнями в связи с такой большой победой".