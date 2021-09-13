"Они украли наш трофей". 40 лет назад сборная СССР по хоккею выиграла Кубок Канады

ТАСС, 13 сентября. Ровно 40 лет назад советские хоккеисты стали победителями Кубка Канады, разгромив в финале хозяев соревнований. Та победа является пока единственной для отечественного хоккея на турнире в формате "сильнейшие против сильнейших". Кубок Канады 1981 года проводился всего лишь во второй раз, но довольно быстро вывел противостояние двух хоккейных систем на новый уровень. Все начиналось с Суперсерий 1972 и 1974 годов, где соревновались сборные СССР и Канады, которую представляли игроки из Национальной хоккейной лиги (НХЛ) и Всемирной хоккейной ассоциации.

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В 1974 году по инициативе Канадской хоккейной ассоциации и профсоюза игроков НХЛ советской стороне было предложено принять участие в турнире, в котором на уровне национальных сборных выступали бы сильнейшие хоккеисты всего мира. В итоге шесть команд (Канады, СССР, США, Чехословакии, Финляндии и Швеции) в начале сентября 1976 года разыграли Кубок Канады - таким было название турнира, поскольку он был организован по инициативе канадской стороны и проходил в Канаде. Сборная СССР поехала на этот турнир в экспериментальном составе без главного тренера Бориса Кулагина. Говорилось о том, что решение, кто возглавит команду, принималось летом того же года, когда на одном из предсезонных соревнований у ряда тренеров спросили, кто какое место может занять на Кубке со второй сборной СССР. И, мол, один из них, Виктор Тихонов из рижского "Динамо", написал, что займет третье, тогда как другие - четвертое-пятое. В итоге в Канаду отправился Тихонов, в состав команды вошел ряд дебютантов и не поехали игроки ведущей в то время тройки Валерий Харламов, которые в конце мая попал в серьезную автомобильную аварию, а также Борис Михайлов и Владимир Петров. Тихонов тогда свое обещание выполнил - сборная СССР заняла третье место в круговом турнире, хотя в финал и не попала, проиграв два матча из пяти. Находка Тихонова В СССР к Кубку Канады, в отличие от Олимпиады и чемпионата мира, относились, как к сугубо коммерческому соревнованию, никаких званий за победу на нем не давали. Тем не менее в 1981 году на турнир в составе советской команды уже поехали все сильнейшие. Став полноценным главным тренером в 1977 году, Тихонов находился в поиске оптимальных сочетаний. На это повлияли и последние результаты, в том числе и сенсационная неудача на Олимпиаде 1980 года, после чего со временем сборную покинули по очереди Михайлов и Петров.

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На чемпионате мира 1981 года Петров играл в тройке с Сергеем Макаровым и Владимиром Крутовым, а вскоре его на месте центрального нападающего заменил Игорь Ларионов. Это звено, игра которого со временем будет признана эталонной, в сборной СССР при поддержке защитников Вячеслава Фетисова и Алексея Касатонова проявило впервые себя по-настоящему именно на Кубке Канады. Разнообразие в атаку вносило и спартаковское звено в составе Сергея Шепелева, Виктора Шалимова и Сергея Капустина. До последнего ожидалось, что в Канаду отправится и Харламов, но в окончательный состав команды он не попал. А 27 августа Харламов вместе с женой насмерть разбился в автомобильной катастрофе. Одним из советских журналистов, работавших на Кубке Канады, был корреспондент ТАСС, а впоследствии советник президента Международной федерации хоккея (IIHF), член Зала славы IIHF Всеволод Кукушкин, который вспомнил, как он и потом остальная советская делегация узнали о гибели Харламова. "Мы вышли из гостиницы, пошли в сторону стадиона, и меня спросили, ты видел, что показывали по телевизору на счет Харламова. Я ответил - нет пока, сам спросил у канадцев, и мне ответили - ты, что не знаешь, что он погиб в автомобильной катастрофе, - рассказал Кукушкин. - Руководителем нашей делегации на тот момент был Борис Майоров, потому что Валентин Сыч (начальник управления спортивных игр, зимних видов спорта, заместитель председателя спорткомитета СССР - прим. ТАСС) должен был прилететь позже, а в итоге остался в Москве и организовывал похороны Харламова. Вся команда была в шоке, когда ей сообщили, все об этом узнали быстро и только спрашивали, почему его по телевизору показывают". Трагедия с Харламовым Смерть Харламова, без сомнения, шокировала советскую команду. "Сначала мы вообще хотели уехать, было такое предложение. Но потом мы играли товарищеский матч с канадцами: была минута молчания, нам высказывали соболезнования, говорили о нем достойно, про него показывали в телепрограммах. Это потрясающий игрок, и Валерий Васильев, наш капитан, сказал, что мы играем за себя и за него", - рассказал ТАСС вратарь сборной СССР, президент Федерации хоккея России Владислав Третьяк.

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"Кто-то из игроков, видимо [Александр] Мальцев, сказал, давайте полетим на похороны. Объяснять ему, что такое невозможно, это почти как сделать так, чтобы у человека к тебе была ненависть на всю оставшуюся жизнь. Мы говорили с организаторами, ребята предлагали скинуться на самолет", - сказал Кукушкин. Были разговоры о том, что профсоюз игроков НХЛ был готов оплатить чартер с советскими хоккеистами в Москву и обратно. "Невозможно было улететь-прилелеть, у команды были погашены визы, пришлось бы открывать новые. А это бюрократия, и турнир тогда бы сорвался", - подчеркнул Кукушкин. Формат турнира претерпел некоторые изменения. Сохранился круговой турнир с участием шести сборных. Лучшие четыре команды выходили в полуфинал, а финал состоял из одного матча, а не игрался до двух побед, как было в 1976 году и как потом будет в последующих розыгрышах турнира. На предварительном этапе сборная СССР заняла второе место - в пяти матчах подопечные Тихонова одержали три победы, сыграли вничью с чехословаками и проиграли канадцам в заключительном поединке, который ничего к тому времени не решал (3:7). В той игре в воротах у советской команды вместо Третьяка играл Владимир Мышкин. Худу припомнили 1976 год В полуфинале сборная СССР играла с командой Чехословакии. Ту игру мог судить канадец Брюс Худ - один из лучших на тот момент арбитров НХЛ, однако против был член исполкома Международной федерации хоккея, занимавшийся в том числе и назначением арбитров на матчи турнира, Андрей Старовойтов.

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Дело в том, что Худ судил матч этих же команд на предыдущем Кубке Канады, когда советская команда проиграла (3:5). "Тогда Старовойтов согласился, чтобы работал Худ, так как канадцы говорили ему, что он один из лучших арбитров. В первом периоде он пропустил два удаления, когда чехословаки увозили Третьяка и бросали в пустые ворота. Худ знал свое дело, дав сопернику повести 2:0, а наши поняли, что с этим судьей уже ничего не сделаешь. После первого периода Худ судил безукоризненно, четко, и Старовойтов сказал, что, мол, тот знал, что делал", - рассказал Кукушкин. На турнире 1981 года главный судья НХЛ Скотти Мориссон предложил на полуфинал с командой ЧССР назначить Худа, на что Старовойтов сказал, что пускай судит американец, а Худ будет запасным. "И Худ ходил по арене, скрежа челюстями, понимая, что ему припомнили тот матч. Это он до гробовой доски не мог простить Старовойтову, что тот с нами так разобрался. А Старовойтов не мог простить ему 1976 год", - подчеркнул Кукушкин. В полуфинале сборная СССР выиграла у чехословаков со счетом 4:1, три шайбы из четырех забросили игроки спартаковского звена: две Шепелев и одну Шалимов. "Шведа так легко не обработать" Кандидатами из судей на то, чтобы судить финал, были представители США, ЧССР и Швеции. Гадать ответственные люди не стали, а отдали список арбитров командам, чтобы там вычеркнули тех, кого не хотели бы видеть на матче. "Канадцы вычеркнули чехословака [Владимира] Шубрта, заявив, что тот из соцлагеря, хотя он работал тогда на очень хорошем уровне. Мы вычеркнули американца, хотя он хорошо судил наш матч с чехословаками", - рассказал Кукушкин.

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"Остался [Даг] Олссон. Прилетевший в Канаду Сыч аж на месте подпрыгнул, мол, энхаэловцы приглашали Олссона к себе на предсезонный сбор, где он был неделю. На что Старовойтов сказал, что шведа так легко не обработать", - отметил Кукушкин. О работе Олссона в финале никто не вспомнил, командам он давал играть. В первом периоде советские хоккеисты сумели выстоять, хоть и сами не забили. "Мы выдержали натиск канадцев, а во втором и третьем мы уже играли кинжально, на контратаках", - вспомнил Третьяк. "Мы были к этому готовы, канадцы отличаются этим - они стараются этим подавить любого соперника. Но мы выстояли", - рассказал ТАСС защитник сборной СССР Алексей Касатонов. "Когда в начале второго мы забиваем первый гол, на "Форуме" тишина стояла гробовая, и технический директор нашей команды Анатолий Владимирович Сеглин повернулся к трибуне и спросил, почему такая тишина, умер что ли кто-то. Так как он спросил это по-русски, никто его не понял, все пожали плечами", - рассказал Кукушкин. В финале как раз проявили себя оба столичных звена: Шепелев сделал хет-трик, по голу забили Крутов в меньшинстве и Ларионов в большинстве. После гола Крутова счет стал 5:1, и по сути все было кончено, а еще три гола добили хозяев турнира. Кубок пришлось забирать с полицией Экстремальной получилась история награждения советской команды самим трофеем. После финала победители хотели увезти кубок в Москву. "Нас в раздевалке было человек пять, переводчик ушел на пресс-конференцию с Тихоновым. Мы не отдавали кубок, и канадцы пригласили полицейских, чтобы у нас его забрать", - вспомнил Касатонов.

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