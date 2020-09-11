Автор рекорда на века. Двукратный чемпион мира по хоккею Мартынюк отмечает 75-летие

ТАСС, 11 сентября. Двукратный чемпион мира Александр Мартынюк отмечает свое 75-летие. Нападающий является рекордсменом отечественной сборной по количеству голов в одном официальном матче. Мартынюк в детстве жил в подмосковной Баковке, где находится база футбольного клуба "Локомотив", часто общался с игроками железнодорожников - Владимиром Маслаченко, Валентином Бубукиным, Эдуардом Артемьевым. Спортом на серьезном уровне Мартынюк начал заниматься на стадионе Юных пионеров.

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"Рядом со мной жил сосед, который видел, что я все время бил мячом об стену гаража, сказал, что на стадионе будет запись в спортшколу. Тренер Никитин Николай Александрович разделил нас на группы, я два раза пробил пенальти, меня приняли. С этого момента я стал играть в футбол", - вспомнил Мартынюк в беседе с ТАСС. Параллельно Мартынюк играл в хоккей, так продолжалось до 16-17 лет. Он вполне мог стать футболистом, если бы пошел в "Торпедо". "Был такой футболист Слава Андреюк, который мне сказал явиться на торпедовский стадион. В то время команду тренировал Николай Петрович Морозов, который потом возглавлял сборную СССР. Мы договорились встретиться на станции метро Автозаводская, я приехал, ждал его (Андреюка), а он не пришел, и я туда не поехал. Слава оказался в "Торпедо", а я стал играть за молодежную хоккейную команду "Крыльев Советов", - рассказал Мартынюк. "Не думал, что с Якушевым и Шадриным сыграем так долго" За основной состав "Крыльев Советов" Мартынюк дебютировал в 1963 году после того, как молодежная команда вместе с ним заняла третье место в финале первенства в Риге. Поиграв там два года, он перешел в "Спартак". Причем к главному тренеру красно-белых Всеволоду Боброву были вопросы, почему он взял Мартынюка, который тогда выглядел щуплым и небольшого роста.

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В "Спартаке" же, видимо, разглядели в нем хорошую скорость, отличный бросок и нестандартное мышление на льду. "Я так предполагаю, на моем появлении больше настаивал второй тренер Юрий Иванович Глухов. Может, он видел, как я в футбол играл на Ширяевом поле у них, что-то разглядел", - сказал Мартынюк. В чем-то ему и повезло: он переходил в "Спартак" в то время, когда Бобров собирал новую команду. В 1964 году к красно-белым перешли защитник Виктор Блинов из Омска и вратарь Виктор Зингер из Куйбышева (ныне Самара). Спустя год, помимо Мартынюка, в составе "Спартака" оказались форварды Владимир Шадрин и Евгений Зимин, защитник Владимир Мигунько. "У Боброва было видение на игроков, что не всем дано", - отметил Мартынюк. С таким составом "Спартак" в 1967 году стал чемпионом СССР, пришедшие за два-три года до этого новички сыграли в этом успехе важную роль. Мартынюк начинал играть во втором звене с Валерием Фоменковым и Юрием Борисовым, а в чемпионском сезоне забросил 16 шайб. С приходом в клуб Николая Карпова Мартынюк стал выходить на лед с Шадриным и Александром Якушевым, заменив в том звене Виктора Ярославцева.

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Как вспомнил сам игрок, впервые он появился в этом сочетании, которое стало потом одним из лучших в советском хоккее, в 1968 году в матче с "Локомотивом". "Карпов посадил Ярославцева на лавку, выпустил вместо него меня. Мы тогда проигрывали со счетом 2:5, а в третьем периоде смогли победить. Я не думал, что таким звеном будем играть все время", - рассказал Мартынюк. Звено Мартынюк - Шадрин - Якушев играло до 1974 года. За этот период Мартынюк стал чемпионом СССР в 1969 году, серебряным призером чемпионата в 1970 и 1973 годах, бронзовым призером в 1972 году, двукратным обладателем Кубка СССР (1970, 1971). Сезон-1972/73 является лучшим в карьере Мартынюка: в списке бомбардиров он стал вторым с 40 (22+18) очками, уступив только Владимиру Петрову из ЦСКА, который набрал 49 (27+22) баллов. Тройка Мартынюка с 72 голами выиграла приз "Три бомбардира", став самой результативной в стране. Роковой перелом Мартынюк, не выделявшийся габаритами, успешно действовал на льду благодаря своей хитрости и изобретательности. "Может, он не обладал такой стартовой скоростью, но если раскатится, то дистанционная скорость у него была хорошая. От него было очень много голевых передач - неожиданных, хитреньких, застававших противника врасплох", - рассказал ТАСС Якушев.

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Результативной игре его звена, как вспоминал Якушев, помогло и то, что Мартынюк пришел к нему и Шадрину, уже имея определенный опыт после игры с более старшими по возрасту Борисовым и Фоменковым. "В 1969 году, когда мы стали чемпионами, большая доля из заброшенных мной 50 шайб принадлежит Саше Мартынюку и Володе Шадрину - моим партнерам, которые мне очень здорово ассистировали. Мне очень повезло играть с такими хоккеистами", - подчеркнул Якушев. Мартынюк стал в составе "Спартака" чемпионом СССР и в 1976 году, однако ведущей роли в команде он уже не играл. Виной этому стала травма кисти, полученная им в 1974 году в матче в Ленинграде. "Мне тогда наложили гипс, потом Карпов, не знаю почему, сказал, чтобы я проверился у доктора на счет перелома. Мне сняли гипс, назначили лечение и сказали, что недели через три я начну играть. Но этого не произошло: боль усиливалась, я подошел к доктору и сказал, что уже не могу, надо ехать в ЦИТО (Центральный институт травматологии и ортопедии, нынешний Национальный медицинский исследовательский центр травматологии и ортопедии имени Н. Н. Пирогова - прим. ТАСС)", - вспомнил Мартынюк.

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"Там я через приоткрытую дверь услышал слова Зои Сергеевны Мироновой (на тот момент заведующая отделением спортивной, балетной и цирковой травмы ЦИТО - прим. ТАСС), которая сказала врачу, что парня загубили, ему нужно руку ломать, так как кости уже начали срастаться. Вместо одного месяца я так проходил полгода, а в это время Витя Шалимов занял в тройке мое место. С того момента начались мои мытарства, Карпов ни с того, ни с сего перестал мне доверять", - рассказал он. Из-за этого Мартынюк хотел перейти в горьковское "Торпедо", но в "Спартаке" его уговорил остаться Фоменков. "Сева, сейчас тебя перебьют" В сборной СССР Мартынюк играл всего три года, дебютировав за нее в 1971 году на чемпионате мира в Швейцарии, где выиграл золото. В национальную команду Мартынюка позвали вместе с Шадриным после турнира в Ташкенте, приуроченного к открытию ледового дворца. "Когда я попал в сборную, [Анатолий] Тарасов требовал идти в борьбу, бороться. С моими габаритами было это делать трудно, и Аркадий Иванович Чернышев сказал, чтобы ничего не выдумывали и играли в свой хоккей", - вспомнил Мартынюк.

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В 1972 году Мартынюк не попал на Олимпийские игры - вместо него в Саппоро тренерский штаб взял спартаковца Зимина, который весь турнир провел в запасе. Всего один матч Мартынюк сыграл и на Суперсерии с канадцами в Москве. По его словам, определенную роль в таком решении мог сыграть помощник главного тренера сборной Боброва Борис Кулагин. "Он категорически недолюбливал меня, все хотел, чтобы играло его звено Анисин - Лебедев - Бодунов (из "Крыльев Советов"), он его всегда тянул", - сказал Мартынюк. Звездным часом Мартынюка стал в следующем году домашний чемпионат мира, на котором он установил рекорд по количеству заброшенных шайб за сборную в одном официальном матче. Вряд ли в ближайшем будущем это достижение будет повторено или обновлено. 8 апреля 1973 года на чемпионате мира в Москве он забросил команде ФРГ восемь шайб, а советская команда выиграла со счетом 18:2. Причем это был уже второй матч между соперниками - до этого они сыграли друг с другом 31 марта, когда хозяева выиграли со счетом 17:1, а Мартынюк забил только один гол. Первую шайбу спартаковец забросил на седьмой минуте, а восьмую - на предпоследней. Когда до конца матча оставалось чуть больше полутора минут, Бобров усадил Мартынюка на лавку и больше на лед не выпускал. "Боря Михайлов, когда мы ездили с ветеранами играть, говорит, ты знаешь, что тебя специально посадили. Он сказал, что рядом сидел с Кулагиным, тот сказал Всеволоду Михайловичу, мол, Сева, тебя сейчас перебьют, ты же девять голов забил", - вспомнил Мартынюк.

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