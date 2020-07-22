Лишнего на льду ничего не делал. Олимпийскому чемпиону по хоккею Зубову исполнилось 50 лет

МОСКВА, 22 июля. /ТАСС/. Олимпийский чемпион, двукратный обладатель Кубка Стэнли и член Зала хоккейной славы Сергей Зубов отмечает 50-летний юбилей. Хоккеем Зубов начал заниматься с конца 1978 года в клубе АЗЛК "Москвич", причем тренировался он вместе с будущим партнером по клубу Национальной хоккейной лиги (НХЛ) "Нью-Йорк Рейнджерс" Александром Карповцевым. Потом спортсмен перешел в СДЮШОР ЦСКА, а в 18 лет оказался в главной армейской команде. При этом в первом же матче за ЦСКА Зубов сыграл в легендарной пятерке Игоря Ларионова, выйдя в паре с Вячеславом Фетисовым вместо Алексея Касатонова, который был травмирован. Его партнерами по ЦСКА также были Игорь Иванов, Игорь Малыхин и Алексей Гусаров.

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Во время одного из матчей защитник поругался с главным тренером армейцев Виктором Тихоновым и был отстранен на 10 игр. "Виктор Васильевич был строгим, требовательным, но, наверное, это сыграло большую роль в моей карьере. Он учил правильным вещам, говорил полностью отдаваться своему любимому делу", - рассказал Зубов ТАСС. В составе ЦСКА в 1989 году хоккеист стал чемпионом СССР, сыграв 29 матчей и набрав 5 (1 гол + 4 передачи) очков. Это был последний чемпионский сезон для команды в истории советского хоккея. С армейцами он стал еще двукратным серебряным призером чемпионата страны (1990, 1992). Московский клуб Зубов покинул в 1992 году, перейдя в "Рейнджерс", которые выбрали его на драфте под 85-м номером в 1990 году. "Сложилась тогда непростая ситуация, никого не держали. Как я вспоминаю, из того состава в 1992 году осталась пара человек, практически все разъехались", - отметил Зубов. Победная Олимпиада В молодежной сборной СССР Зубов стал чемпионом мира - 1989, в семи матчах отдав пять передач. В атаке у советской команды тогда солировала тройка в составе Александра Могильного, Сергея Федорова и Павла Буре. В следующем году он выиграл на том же турнире серебряные медали. В национальной сборной Зубов дебютировал в марте 1989 года, причем в ряде матчей он играл в паре и с Фетисовым, и с Касатоновым. Однако до 1992 года на крупных турнирах защитник не выступал, на ставшую победной Олимпиаду в Альбервиле его вообще могли не взять. Тогда Зубов рассматривался седьмым-восьмым защитником. Ситуация изменилась после сбора в Швейцарии, где молодой армеец играл в паре с одноклубником Владимиром Малаховым и в матче с финнами (6:3) отдал голевую передачу.

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"Тогда я не попадал в состав на Олимпиаду, нас осталось два человека, из которых должны были выбрать одного - либо меня, либо, если не ошибаюсь, Сергея Сорокина. Была тренировка, нас 45 минут гоняли, подтягивали "функционалку". Во второй части мы играли один в один на все поле. Наверное, тренерам больше понравилось, как я себя проявил, поэтому и попал в состав", - рассказал Зубов. В Альбервиле защитник провел за Объединенную команду все восемь матчей, набрав одно очко (голевую передачу) в четвертьфинальном матче турнира с финнами. "Была такая атмосфера, каждая игра чем-то отличалась. Понятно, что финал мы завершили с самыми большими эмоциями. Вспоминается именно тот матч, но каждая встреча была важна в плане очков и эмоционального состояния", - вспомнил он. Был готов вернуться в сборную при Быкове За национальную сборную Зубов сыграл еще на двух крупных турнирах. На чемпионате мира 1992 года он провел шесть игр, в которых забросил две шайбы и отдал две передачи. Тогда выступление на первом в истории мировом первенстве для сборной России сложилось неудачно - подопечные Тихонова уступили в четвертьфинале шведам (0:2). Еще раз за национальную команду Зубов сыграл на Кубке мира в 1996 году, проведя на турнире четыре матча и набрав 2 (1+1) очка. На том турнире тренерский штаб не стал прибегать к связке Зубова с Малаховым, игравших вместе в 1992 году на Олимпиаде и чемпионате мира. Оба защитника в одной паре сыграли на Кубке мира лишь в матче с канадцами (3:5). Последние две встречи (с финнами - 5:0 и американцами - 2:5) Зубов действовал с Фетисовым. Защитник мог сыграть на чемпионате мира 2007 года в Москве. "Я был готов поехать в сборную, когда команду возглавил Вячеслав Быков, мы с ним были на связи те три года (2007-2009). Однако не получилось - в 2007 году мы далеко зашли в Кубке Стэнли, в 2008 году я получил травму в первой серии плей-офф, в 2009 году сезон у меня вышел скомканным из-за перелома косточки в стопе. Тогда я проходил реабилитацию, вместе с командой вышел в плей-офф, но из-за грыжи надежды попасть на чемпионат мира растаяли", - вспомнил хоккеист. Батька-наставник В сборную Зубов мог вернуться и в олимпийском сезоне. Тогда защитник переехал в Россию из НХЛ, подписав контракт с петербургским СКА. Быков вызвал Зубова на этап Евротура в Финляндию, однако приехать защитнику помешала травма, которую он получил в одном из последних матчей Континентальной хоккейной лиги (КХЛ). Как оказалось, информация о травме Зубова и еще одного питерского армейца Константина Горовикова дошла до Быкова не сразу, что вызвало гнев наставника.

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После этого тренерский штаб не вызвал защитника на Кубок Первого канала, однако, по словам Быкова, он продолжал оставаться в расширенном списке сборной на Олимпиаду. В январе 2010 года стало известно, что Зубов остался в резервном списке и решил не ехать на турнир. В начале феврале он урегулировал разногласия с Быковым и Игорем Захаркиным, но на Играх так и не выступил. "Там было все ясно после Нового года - мы не сошлись во мнениях с тренерским штабом. Меня рассматривали, наверное, как батьку-наставника, но я был готов физически и морально принести больше пользы", - сказал Зубов. Сборная России в Ванкувере провалилась в четвертьфинале с канадцами (3:7). Возможно, Зубова не хватило, учитывая, что в том сезоне он являлся одним из лучших атакующих защитников КХЛ, несмотря на возраст. "Канадцы после двух поражений в финалах чемпионата мира вышли очень настроенными и мотивированными, очень сложно было после первого периода. Не знаю, мог ли я помочь, так как против такой сборной Канады было мало команд, которые сумели бы с ними пободаться в тот вечер", - отметил Зубов. Дебют в НХЛ Было время, когда Зубов не приезжал в Россию восемь лет, что связывали с эпизодом в 1996 году во время Кубка "Спартака". Тогда на него напали в ресторане после того, как попытались обидеть его супругу. Через несколько дней он уехал домой. "На эту историю я смотрю так же, как и раньше", - лаконично ответил спортсмен. Подписав в 1992 году контракт с "Рейнджерс", Зубов первые три месяца провел в фарм-клубе, поскольку на его позиции тогда играли Брайан Лич и Джеймс Патрик. Дебютировал в НХЛ он только в самом начале декабря после травмы Лича. По итогам сезона-1992/93 россиянин был признан лучшим новичком "Рейнджерс". "С Личем он чаще всего играл в большинстве, они одинаково видели площадку. Возможно, Сергей не такой мощный был в катании, но оба хорошо бросали. Зубов славился хорошим видением площадки и мог отдать хорошую передачу на клюшку", - вспомнил о Зубове его партнер по олимпийской сборной СНГ и "Рейнджерс" Алексей Ковалев.

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Уже следующий сезон для Зубова стал выдающимся. В 78 матчах регулярного чемпионата он набрал 89 (12+77) очков, став лучшим по результативности в своей команде и установив тем самым рекорд для российских защитников. Аналогичное достижение принадлежит Зубову и в плей-офф - 19 (5+14) очков в 22 матчах. Однако "Норрис Трофи" (приз лучшему защитнику сезона) получил не он, а Лич, за всю карьеру в НХЛ Зубов только раз был номинирован на этот приз (2006). Тот плей-офф стал победным для "Рейнджерс" и игравших за клуб Зубова, Карповцева, Сергея Немчинова и Ковалева. "Он [Зубов] запомнился техничным, хорошо видевшим площадку, поэтому у него удалений особо не было из-за его отличной позиционной игры. Он был очень спокойным в защите, против него тяжело действовать, лишнего он ничего не делал, но всегда эффективно работал с шайбой. Жестким его не назовешь: позиционно играл правильно, хорошо действовал клюшкой - этому нас учат в России", - вспомнил Ковалев. Через "Питтсбург" в "Даллас" В финале Кубка Стэнли Зубов играл персонально против Буре, который из семи матчей лишь в одном набрал 3 (2+1) очка, тогда как в остальных - по одному. Защитник же в финальной серии набрал 6 (1+5) очков, из них гол и две передачи на его счету были в четвертой игре, закончившейся победой со счетом 4:2. "Каждая игра складывалась по-разному. Мы довольно уверенно повели в счете 3-1, но нам потом немножко утерли нос. Павел в каждой игре проявлял себя лидером, был главной угрозой "Ванкувера", нам очень непросто было его сдержать. Мы пытались двумя парами подстраиваться под него, особенно в каких-то домашних играх, где мы имели право последними выходить на лед", - вспомнил Зубов.

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В 1995 году Зубов покинул "Рейнджерс". Он перешел в "Питтсбург", но уже через год был обменян в "Даллас" на Кевина Хэтчера. Причем по игре к нему претензий не должно было быть, о чем говорят результаты - 66 очков в регулярном чемпионате и 15 баллов в плей-офф. "Каждая команда стремится улучшить свой состав. На тот момент "Рейнджерс" и "Питтсбург", видимо, посчитали, что нужно усилить оборону. С "Рейнджерс" в плей-офф мы попали на большую "Филадельфию", где были здоровые ребята, в том числе и тройка [Эрика] Линдроса. Они нас смяли, поэтому "Рейнджерс" пришел к выводу, что нужно быть крупнее в обороне", - объяснил Зубов обмен в "Питтсбург". "В "Питтсбурге" все произошло по той же причине: Кевин Хэтчер был намного крупнее, исполнял другую роль. Считаю, никакой обиды у игрока не должно быть, это бизнес, те обмены, которые были, они объяснимы. С Марио Лемье у нас нормальные отношения. Это рабочий процесс, где с кем-то отношения могут быть лучше, с кем-то хуже", - отметил Зубов. Лучший ассистент в НХЛ среди защитников "Даллас" тогда представлял собой слабую команду, но за три года менеджмент клуба во главе с Бобом Гейни создал коллектив, выигравший в 1999 году Кубок Стэнли. За "Даллас" Зубов провел 12 сезонов, 10 из которых в качестве ассистента капитана команды. Его 56-й номер был выведен из обращения, символический свитер подняли под своды арены. В год 20-летия франшизы "Далласа" (в 2013 году) болельщики клуба избрали его Зубова символическую сборную всех времен. "Все сложилось правильно, все было удобно, семье нравилось, что стало одним из главных моментов. Состав был у нас классный, комфортно находились рядом друг с другом. Менеджмент создал отличную обстановку в команде, чтобы ребята смогли получать удовольствие от каждого дня, проведенного вместе", - сказал Зубов.

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За годы игр в НХЛ хоккеист два раза становился лучшим ассистентом среди защитников в регулярном чемпионате (1994, 1998) и трижды - в плей-офф (1996, 1999, 2000). В СКА Зубов провел лишь один сезон (2009/10), следующий он числился в составе петербургского клуба, но целиком пропустил его из-за травмы. А после окончания решил завершить игровую карьеру, объяснив это рецидивом травмы бедра. В ноябре 2019 года было объявлено о введении Зубова в Зал хоккейной славы - он стал там вторым российским защитником после Фетисова. "Где-то везло мне больше, чем другим. Попадались правильные ребята в командах, тренеры симпатизировали. Повезло появиться в нужном месте и в правильное время. Я совершенно не жалею, как провел свою карьеру, удовлетворен всем, что со мной случилось", - объяснил Зубов свою успешную карьеру в НХЛ. Отправил Ковальчука домой После окончания игровой карьеры Зубов вошел в тренерский штаб СКА, проработав ассистентом главного тренера команды в сезоне-2011/12 и вернувшись туда с аналогичной должности из ЦСКА в 2014 году. В октябре 2015 года после отставки Андрея Назарова он стал исполняющим обязанности главного тренера питерских армейцев, а в ноябре возглавил команду. Под его руководством СКА дошел до полуфинала Кубка Гагарина, в котором уступил ЦСКА. Плей-офф 2016 года многим больше запомнился эпизодом во время серии с "Локомотивом", когда из состава СКА был выведен капитан команды Илья Ковальчук. Он уехал из команды домой. Оснований, чтобы обвинять игрока в несоблюдении спортивного режима, не было. "Это были игровые моменты. Нелегкое время для Ильи - он боролся, старался, но произошло то, что произошло. Разные факторы сыграли, которые повлияли на эту ситуацию. Я очень рад, что он вернулся с еще большим рвением, завоевал Кубок Гагарина и выиграл Олимпиаду", - отметил Зубов.

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