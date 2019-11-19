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НХЛ

Олимпийский чемпион Сергей Зубов введен в Зал хоккейной славы

Официальная церемония прошла во вторник в Торонто
Сергей Зубов AP Photo/Matt Slocum
Описание
Сергей Зубов
© AP Photo/Matt Slocum

ТАСС, 19 ноября. Олимпийский чемпион, двукратный обладатель Кубка Стэнли россиянин Сергей Зубов введен в Зал хоккейной славы. Церемония, во время которой Зубов получил памятную табличку из рук именитого в прошлом хоккеиста Бретта Халла, прошла в Торонто.

Россиянина приняли в Зал хоккейной славы 25 июня. 16 ноября он получил перстень члена Зала хоккейной славы. Зубов является воспитанником ЦСКА, в составе которого стал чемпионом СССР в сезоне-1988/89. После чемпионата мира 1992 года он заключил контракт с "Нью-Йорк Рейнджерс", в составе которого стал обладателем Кубка Стэнли в 1994 году, а в 1999 году повторил это достижение с "Далласом".

Всего в НХЛ он провел 16 лет, выступая за "Рейнджерс" (1992-1995), "Питтсбург" (1995-1996) и "Даллас" (1996-2009). Зубов сыграл в регулярных чемпионатах НХЛ 1068 матчей и набрал 771 (152+619) очко, в плей-офф на его счету 164 игры и 117 (24+93) очков. Защитник завершил выступления в НХЛ в 2009 году и вернулся в Россию, где до 2011 года выступал за петербургский СКА, проведя в Континентальной хоккейной лиге (КХЛ) 57 матчей и набрав 43 (10+33) очка. В составе Объединенной команды СНГ Зубов выиграл золото Олимпийских игр 1992 года, за сборную России выступал на Кубке мира 1996 года, после этого он не вызывался в национальную команду.

В июле 2011 года начал тренерскую карьеру, став помощником главного тренера в СКА, по ходу сезона-2015/16 возглавил команду, а в июне 2016 года клуб сообщил, что контракт с Зубовым не будет продлен. В марте 2017 года специалист возглавил ХК "Сочи", под его руководством "Сочи" два года подряд выходил в плей-офф КХЛ, а в прошлом сезоне команда впервые одержала две победы в Кубке Гагарина в серии с ярославским "Локомотивом" (2-4). В марте клуб заключил новое соглашение с тренером на один год с возможностью продления, но 12 октября специалист был уволен со своего поста. В июле Зубову исполнилось 49 лет.

В Зал славы помимо Зубова включены генеральный менеджер "Питтсбурга", бывший генеральный менеджер "Каролины" Джим Рутерфорд, приводивший "Каролину" к победе в Кубке Стэнли, тренер Джерри Йорк, работающий в Бостонском колледже и являющийся самым успешным действующим тренером в Национальной ассоциации студенческого спорта, трехкратный обладатель Кубка Стэнли канадец Ги Карбонно, серебряный и бронзовый призер Олимпийских игр, чемпион мира в составе сборной Чехословакии Вацлав Недоманский и четырехкратная олимпийская чемпионка в составе сборной Канады Хейли Уикенхайзер.

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