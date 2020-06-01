Настоящий армеец. 60 лет назад родился двукратный чемпион ОИ по хоккею Владимир Крутов

11-кратный чемпион СССР, пятикратный чемпион мира, он был одним из ярчайших хоккеистов своего поколения

МОСКВА, 1 июня. /ТАСС/. Двукратному олимпийскому чемпиону, пятикратному чемпиону мира по хоккею, обладателю Кубка Канады Владимиру Крутову в понедельник исполнилось бы 60 лет. Воспитанник ЦСКА, в составе армейцев он стал 11-кратным чемпионом СССР.

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Крутов был одним из самых ярких хоккеистов Советского Союза. В международных турнирах за сборную СССР он провел 112 матчей, забив 73 гола. В национальных первенствах забросил 288 шайб в 439 встречах. Играть в хоккей Крутов начал во дворе. Его заметил тренер команды "Метеор" Владимир Голубев, который и стал наставником прославленного в будущем хоккеиста. Крутов играл во второй группе на первенство Москвы и попал на карандаш тренеру школы ЦСКА Юрию Чабарину, под началом которого тренировался Вячеслав Фетисов. Сам Крутов не хотел ехать в ЦСКА, но его мать настаивала на переходе в армейскую школу, и ее слово оказалось решающим. Летом мать Крутова выезжала вместе с детсадом, в котором работала, на дачи в Подмосковье. В поселок Салтыковка приезжал и Владимир, где и познакомился со своей будущей женой Ниной. Она работала воспитательницей в том же детском саду, что и мать хоккеиста. Великолепная пятерка С детства кумиром Крутова был Валерий Харламов, впоследствии хоккеисты подружились. В составе взрослой команды ЦСКА под руководством Виктора Тихонова Крутов дебютировал в 1977 году в матче с "Крыльями Советов" в тройке с Александром Волчковым и Владимиром Поповым. Позднее его перевели в звено к Вячеславу Анисину и Иреку Гимаеву.

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Однако довольно скоро молодой игрок перерос своих партнеров и вошел в первую пятерку армейской команды вместе с Сергеем Макаровым и Николаем Дроздецким. Позднее Дроздецкого заменил Игорь Ларионов, а постоянной парой защитников в этой пятерке стали Фетисов и Алексей Касатонов. Отношения между всеми пятью игроками были очень крепкими не только на льду, но и за его пределами. "Команда была очень дружная, мы часто встречались семьями, отдыхать ездили вместе. Даже на отдыхе они всегда были вместе. И сейчас мне звонят, общаемся, приглашают меня на мероприятия. Спасибо большое им за то, что и сейчас помнят Володю и меня не забывают", - рассказала ТАСС вдова Владимира Крутова Нина Крутова. Тихонова называли хоккейным диктатором. Да и в любимчиках у него представителей первой пятерки не было, а потому никакого преимущества Крутов не получал, несмотря на то что был воспитанником ЦСКА. "Он был очень домашним человеком, он любил свой дом, любил семью. Очень не любил сидеть на сборах, они половину жизни проводили на них. Когда шел чемпионат, он приезжал вечером домой, ложился спать, а в 11 утра уже следующая тренировка. Вот так они и восстанавливались, только сон", - отметила Крутова. "После игры тоже очень сложно было уснуть. Конечно, и нам тоже было очень тяжело, когда они все были на сборах. После игры Виктор Васильевич сажал их всех в автобус, мы им махали ручкой, они ехали на сборы, а мы - домой. Морально это все было тяжело, но вот такой строгий был Виктор Васильевич", - добавила она. Любимец армейских болельщиков В сборной СССР пятерка Ларионова начала с Кубка Канады 1981 года, где в семи играх забросила 11 шайб в ворота соперников, Крутов отличился четыре раза. Советские хоккеисты в финале того турнира разгромили канадцев со счетом 8:1. До начала Кубка Канады все игроки сборной СССР пережили большое потрясение - в автомобильной аварии разбился Харламов.

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Однако игроки сборной узнали об этом уже в Северной Америке, перед самым стартом Кубка Канады. На собрании перед турниром игроки дали друг другу клятву биться изо всех сил, выиграть и победу посвятить Харламову. Крутов долго винил себя в смерти Харламова. Он говорил, что если бы так быстро не оправился от травмы, то Харламов полетел бы на Кубок Канады вместо него и избежал бы трагической смерти. Пятерка Ларионова выступала в ЦСКА и сборной СССР до 1989 года и выиграла четыре чемпионата мира и две Олимпиады. На Кубке Канады 1984 года пятерка вновь играла ведущую роль в сборной, а Крутов в шести играх набрал 8 очков (3 гола + 5 результативных передач) и стал лучшим бомбардиром советской команды на турнире. Сборная СССР в полуфинале уступила канадцам со счетом 2:3 в овертайме. Спустя три года советские хоккеисты в финале в трех матчах уступили канадцам (6:5 - в овертайме, 5:6 - во втором овертайме, 5:6), а Крутов в девяти играх набрал 14 (7+7) очков. В ЦСКА Крутов выиграл все 11 чемпионатов страны, в которых принимал участие. Он был любимцем болельщиков красно-синих на протяжении всей своей карьеры. Крутов оказался в стороне от многочисленных конфликтов, не разругавшись с бывшими партнерами. Он был настоящим армейцем, в отличие от партнеров по звену, покинул легендарный клуб, когда уже уволился из армии, пусть и одновременно с Макаровым и Ларионовым - в 1989 году. "Володя был немногословным, он был очень добрым и порядочным человеком в жизни. Даже некоторые ребята говорили, что таких больше не знают. Он был настоящим армейцем, хоккей - его работа, он ее выполнял, каждая победа - это работа, они полностью отдавались на тренировках. И вот результат - все выигрывали", - сказала Крутова. Крутов в пятерке Ларионова выполнял роль снайпера и часто завершал комбинации голами. Однако когда приходило время делить лавры, он всегда оказывался за спинами легендарных партнеров, хотя забрасывал не реже и личных достижений имеет не меньше. В Зал славы Международной федерации хоккея (IIHF) в категории "игрок" Крутов был принят только в 2010 году, позже остальных членов пятерки. Отъезд в НХЛ В 1989 году все представители пятерки Ларионова решили попробовать свои силы в Национальной хоккейной лиге (НХЛ). Крутов провел за "Ванкувер" 61 матч и забросил 11 шайб при 23 голевых передачах. В одной команде с ним играл и Ларионов, однако советские хоккеисты действовали в разных звеньях. По окончании сезона Крутов отправился в швейцарский "Цюрих", где также провел один год.

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