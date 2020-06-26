Царю лыж — 65. Четырехкратный олимпийский чемпион Николай Зимятов празднует юбилей

Ни до, ни после него в мужской сборной страны не было лыжника, которому бы удалось повторить его достижение по числу олимпийских наград

Уникальность Николая Зимятова заключается в том, что он единственный в мире, кому хватило одной Олимпиады, чтобы завоевать неофициальное звание лыжного короля. Лыжными гонками он увлекся в восьмом классе благодаря Алексею Холостову, который тренировал детей в спортивной школе, расположенной неподалеку от Румянцева. В юности Зимятов убедил родителей, что музыка — не для него. Отложив нелюбимый баян подальше, он начал путь к олимпийской мечте. В 70-х еще никому не известный Зимятов даже повесил на забор своего дома олимпийские кольца, что символизировало его желание оказаться среди лучших лыжников мира. Благодаря спорту Зимятов смог побороть хронические заболевания, которые преследовали его в детстве, однако, когда пришло время отбираться в основную сборную страны, у врачей возникли сомнения относительно готовности Зимятова бороться за высокие места.

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В него поверил старший тренер мужской сборной СССР Борис Быстров. Не разуверился специалист в лыжнике и перед Олимпийскими играми 1980 года, которые принимал американский Лейк-Плэсид. За месяц до их старта, во время одного из сборов, спортсмена покинули силы, переутомление было настолько большим, что он не мог выйти на тренировку. После ситуацию осложнила болезнь. Однако Зимятов — на тот момент уже серебряный призер чемпионата мира — сумел найти в себе силы попасть в сборную и поехать в Лейк-Плэсид. В США советский лыжник был неудержим: он завоевал золото на дистанции 30 км, после — помог одержать победу команде в эстафетной гонке, а завершил выступление триумфом в марафоне — 50-километровой дистанции. Никогда еще в истории лыжных гонок одному лыжнику не удавалось завоевать на одной Олимпиаде три золота. Более того, благодаря своему выступлению в Лейк-Плэсиде Зимятов стал обладателем звания "Король лыж", которое вручается спортсменам, завоевавшим золотые медали на чемпионатах мира и Олимпийских играх на дистанциях 30 и 50 км. "Нормальный парень" Традиция присуждения этого звания была заложена королем Швеции Густавом VI, который на чемпионате мира 1954 года в Фалуне вручил советскому лыжнику Владимиру Кузину серебряный кубок. На нем была выгравирована надпись: "Королю лыж от короля Швеции". Позже достижение Кузина повторили несколько лыжников, однако Зимятов до сих пор остается единственным, кто обе победы одержал на одной Олимпиаде. "Често говоря, тогда мы этому особого значения не придавали, — рассказал бывший тренер сборной СССР, менеджер российской команды Юрий Чарковский. — Тогда у нас была сильная сборная: Сергей Савельев, Николай Бажуков, Александр Завьялов, Евгений Беляев, Василий Рочев, мы на каждых соревнованиях боролись за победу и призовые места, успешно выступали в эстафетах. Так что тогда к этому относились спокойней".