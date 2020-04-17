Золотой фонд и гордость отечественного спорта. Обществу "Спартак" — 85 лет

ТАСС рассказывает о деятельности одного из крупнейших спортивных обществ и вспоминает его историю с момента образования до наших дней

Общество "Спартак" сыграло важнейшую роль в успехах советского спорта. В разные годы на международной арене его прославляли тысячи спартаковцев. Виталий Абалаков, Николай Озеров​, Петр Болотников, Игорь Нетто, Борис Лагутин, Борис Майоров, Вячеслав Старшинов, Александр Белов, Николай Зимятов, Нелли Ким, Федор Черенков, Гарри Каспаров — вот лишь краткий список величайших. Расцвет общества пришелся на 1970–1980-е годы. Тогда в организации культивировалось более 40 видов спорта. Так, на летних Олимпийских играх 1976 года в Монреале спартаковцы завоевали 24 золотые медали, на Играх 1980 года в Москве — 31. Члены общества "Спартак" достигли больших успехов и в командных видах: клубы неоднократно выигрывали чемпионаты страны по футболу, хоккею, баскетболу, волейболу, их представители выступали за сборные СССР. Сейчас "Спартаку" далеко до упомянутых образцов, но и сама суть спортивных обществ с тех времен сильно изменилась. Помощь детям и ветеранам Акценты сместились. В настоящее время Российское физкультурно-спортивное общество (РФСО) "Спартак" и его отделения принимают участие в организации культурно-спортивных фестивалей, соревнований для инвалидов. Оказывается постоянная благотворительная помощь ветеранам спорта и детям-сиротам. "Минспорт выделяет средства РФСО "Спартак", и "Спартак" вместе с союзом ветеранов проводит эти соревнования", — пояснил в беседе с ТАСС заместитель председателя общества чемпион СССР 1969 года по футболу в составе красно-белых, бронзовый призер Олимпиады 1972 года Евгений Ловчев. Особое внимание общество уделяет воспитанникам детских домов и школ-интернатов. Для этой категории детей в соответствии с целевой программой организуются региональные и республиканские культурно-спортивные фестивали, турниры по футболу, баскетболу, волейболу, боксу и другим видам спорта. Детским домам и школам-интернатам оказывается адресная благотворительная помощь в виде спортивного инвентаря и оборудования, одежды, обуви, медикаментов. Во многих регионах возрождена и действует организация "Юный спартаковец".

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"Спартак" прилагает много усилий для восстановления своих традиций по развитию детско-юношеских спортивных школ, созданию условий для подготовки олимпийского резерва и спортсменов высокого класса. Неоценимую помощь оказывают ветераны, выдающиеся спартаковские спортсмены и тренеры. Деятельность РФСО "Спартак" по развитию физической культуры и спорта, возрождению и становлению спартаковских организаций получила высокую оценку государства. В 2001 году была объявлена благодарность президента РФ. Свыше 200 тренеров, спортсменов и организаторов "Спартака" удостоились государственных наград. Орденом "За заслуги перед Отечеством" III степени в том числе награждены Старшинов, Майоров, Якушев, а также великий футболист и тренер Никита Симонян. "Несколько раз мы собирали ветеранов "Спартака" перед Новым годом, на праздники. Когда какие-то юбилеи, тоже стараемся отметить. Поздравляли Бориса Майорова. Мы собирались провести фестиваль 19 апреля. Но сегодня — сами понимаете, какие условия. Сейчас, конечно, мы ничего проводить не будем, а позже соберем ветеранов", — рассказал Ловчев. Надежда на дальнейший рост Спортивное общество "Спартак" активно реализует договоры о сотрудничестве с Минспортом, Олимпийским комитетом России, рядом федераций по различным видам спорта, 16 центральными комитетами отраслевых профсоюзов и многими другими организациями. При этом в настоящий момент общество не может похвастаться стабильным финансированием. "С точки зрения финансов на сегодняшний день мы влачим существование, в основном выживает кто как может. В некоторых областях уже нет отделений "Спартака", и задача номер один — возрождать", — отметил Ловчев.

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"У "Спартака" очень большая армия болельщиков, люди хотят выступать под спартаковским ромбиком, — продолжает он. — История "Спартака" — это золотой фонд и гордость отечественного спорта. У нас есть сейчас художественная гимнастика. К нам пришла целая группа боксеров, хотят представлять "Спартак". Они выступали на чемпионате России под эмблемой "Спартака", мы им дали разрешение. Кроме того, у моего сына футбольная школа не под футбольным клубом "Спартак", а под обществом. Уже есть где-то около 17 отделений, мы не берем больших денег — только чтобы оплатить залы, площадки и тренеров. Недавно пришел молодой мальчик-шахматист. У него хороший международный рейтинг, он тоже выступает под эмблемой "Спартака". Появилась женская мини-футбольная команда под Люберцами". Ловчев рассчитывает, что "Спартак" в дальнейшем будет только укреплять позиции, для этого общество привлекает титулованных спортсменов, завершивших карьеру, и просто известных персон, неравнодушных к спорту. "Надеюсь, что "Спартак" будет потихоньку возрождаться. Я обратился к бывшей теннисистке Анастасии Мыскиной, известному болельщику Денису Мацуеву для того, чтобы они вошли в центральный совет. Чтобы решать какие-то вопросы, нужны молодые узнаваемые люди. Но мы пока не дошли до этого", — сказал Ловчев. Нынешним председателем РФСО "Спартак" является Андрей Слушаев. Он возглавляет организацию с весны 2015 года. История создания Всесоюзное добровольное общество "Спартак" было основано в 1935 году. Идея принадлежала первому секретарю ЦК ВЛКСМ Александру Косареву. Когда вопрос о создании общества был решен, Косарев встретился с Николаем Старостиным и предложил ему подумать о названии, подчеркнув, что оно должно быть ярким и гармонично вписывающимся в жизнь страны. Устав нового общества был утвержден 19 апреля. На тот момент в СССР уже было два спортивных общества — ЦДКА и "Динамо". Основной задачей спартаковцев наряду с подготовкой классных спортсменов стала работа по привлечению к активному образу жизни работников артелей, членов их семей, учащихся. В "Спартаке" заниматься спортом мог любой желающий.

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К концу года было уже 2 тыс. коллективов, в которых занималось около 80 тыс. человек. Красно-белым потребовалось всего два года, чтобы войти в элиту физкультуры и спорта СССР. К концу 1937 года в обществе насчитывалось уже более 120 тыс. физкультурников. С 1936 года проводились первенства общества по футболу, тяжелой атлетике, боксу и многим другим видам спорта. Футбольный клуб "Спартак" принял участие в первом в истории чемпионате страны в мае — июле 1936 года и занял третье место. За заслуги в развитии массового спорта в 1937 году общество наградили орденом Ленина. В 1946–1947 годах был проведен первый чемпионат СССР по хоккею с шайбой, московский "Спартак" выиграл бронзовые медали турнира. В эти же годы советские спортсмены, в том числе спартаковцы, получили возможность выступать на чемпионатах мира и Европы, а с 1952 года и на Олимпийских играх. В 1960 году после ликвидации промысловой кооперации "Спартак" был реорганизован в добровольное спортивное общество профсоюзов, после чего стал поддерживаться рабочим профсоюзом. Общество объединяло работников государственной торговли, промкооперации, легкой и пищевой промышленности, гражданской авиации, автотранспорта, просвещения, культуры, здравоохранения и других сфер. Именно благодаря своей принадлежности к профсоюзам в советский период "Спартак" стали называть народной командой. В результате этого изменения количество коллективов физкультуры превысило 20 тыс., число членов достигло 2 млн.

Описание Спартаковец Петр Болотников на Олимпиаде в Риме, 1960 год © Виктор Кошевой/ТАСС