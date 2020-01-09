Олицетворение спартаковского футбола. Исполнилось 90 лет со дня рождения Игоря Нетто

Он навсегда вписал свое имя в историю "Спартака", в котором провел всю свою профессиональную карьеру. Игорь Нетто олицетворяет собой понятие преданности клубу — 18 сезонов футболист провел в команде, что является рекордом за всю историю красно-белых. Всего он сыграл в 368 официальных матчах и забил 36 мячей.

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Пять раз полузащитник становился чемпионом СССР (1952, 1953, 1956, 1958, 1962) и трижды обладателем Кубка Союза (1950, 1958, 1963). Он попадал в список 33 лучших футболистов СССР 13 лет подряд, 12 раз заняв первое место на своей позиции — атакующего полузащитника. Нетто носил капитанскую повязку в "Спартаке" и сборной СССР. Он был капитаном национальной команды с 1954 по 1965 год, по этому показателю его обогнал только Альберт Шестернев. В составе советской сборной стал олимпийским чемпионом 1956 года и победителем чемпионата Европы 1960 года. Любовь к спорту с детства Нетто родился в 1930 году в Москве. С ранних лет будущий игрок "Спартака" проявлял невероятный интерес к футболу, юношей часто проводил время на спортивной площадке. Во время войны он записался в секцию Дома пионеров, где получил разностороннюю подготовку, молодой человек был одним из лучших в лыжном кроссе, здорово проявлял себя в беге. Но Нетто одинаково сильно любил только футбол и хоккей, и выбор оказался нелегким.

Описание В матче против киевского "Динамо", 1965 год © ТАСС

По окончании школы при стадионе "Юных пионеров" его пригласили в юношескую школу "Спартака", несмотря на то, что он с детства болел за московское "Динамо". Нетто хотел с ранних лет играть за бело-голубых и стремился попасть в клуб, но слова друзей и близких изменили его решение. Дебют в составе "Спартака" состоялся в 1949 году, футболист попал в команду под руководством Абрама Дангулова. При этом юный спортсмен был еще и отличным хоккеистом, и наставник красно-белых Александр Игумнов пригласил его защищать честь клуба на льду. Возможно, Нетто все же отдал бы предпочтение хоккею, если бы не настойчивость Дангулова. Наставник посещал хоккейные матчи своего подопечного. На одной из игр последний получил серьезное повреждение. После той встречи Дангулов умолял Игумнова отпустить молодого человека из хоккея, поскольку травматичный спорт мог серьезно покалечить талантливого спортсмена. Мольбы Дангулова были услышаны, и Нетто сконцентрировался исключительно на футболе. Расцвет таланта С приходом Нетто "Спартак" переживал обновление, которое было необходимо из-за кризиса в команде. Красно-белые раз за разом уступали принципиальным соперникам, ЦСКА и "Динамо", а болельщики не видели кубка страны на протяжении десяти лет. В 1949 году в составе "Спартака" дебютируют молодые Нетто, Никита Симонян, Евгений Кулешов, Анатолий Ильин. "Они были подобраны по одному стилю, они были созданы друг для друга, если хотите", — рассказал нынешний главный тренер московского "Локомотива" партнер Нетто по "Спартаку" Юрий Семин. В начале карьеры спортсмен играл на позиции защитника, но спустя скорое время Дангулов осознал свою ошибку. Тренер понимал, что у Нетто развито видение поля, он обладает великолепной техникой и точным пасом, поэтому специалист перевел футболиста на позицию атакующего полузащитника. Талант плеймейкера расцвел быстрее ожиданий Дангулова. Юный футболист показывал умелую игру в пас, дирижировал действиями своих партнеров в атаке, его решения на поле оказывались зачастую простыми и ясными, но чрезвычайно эффектными. Нетто не терпел расхлябанности от своих партнеров, нечестной игры, мог накричать на одноклубника своим шипящим голосом, кстати, за эту особенность и длинную шею он еще в юношестве получил прозвище Гусь.

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Партнеры чувствовали авторитет Нетто и проявляли к нему большое уважение. Неудивительно, что уже в 1952 году футболист стал капитаном команды. "Это был настоящий капитан, с ним всегда считался любой тренер, который находился в "Спартаке“. Он мог во время игры принимать свои решения, как в той или иной ситуации действовать команде, в тактическом плане, Нетто понимал футбол по-своему. Он был очень жестким в своих требованиях, на тренировках мы его побаивались", — признался Семин. Левой ногой он мог выдать любую передачу. "Я считаю, что спартаковский футбол пошел именно от Нетто, это короткий и средний пас, контроль мяча. Нетто всегда критически относился к тому, кто в простых ситуациях терял мяч, чрезмерно рисковал или играл в длинный пас. Он мог в любое время матча подойти к партнеру и сделать замечание", — вспоминает наставник "Локомотива". Золото на первом чемпионате Европы Безусловно, такой талантливый футболист не мог не оказаться в рядах игроков сборной СССР. В 1952 году спортсмен получил приглашение в национальную команду и дебютировал в ее составе, сыграв на Олимпиаде в Хельсинки. Первый успех со сборной пришел в 1956 году на Олимпийских играх в Мельбурне. В финале футболисты СССР встретилась с соперниками из Югославии, победу праздновала советская команда. Год спустя Нетто и его товарищи получили высшую государственную награду — орден Ленина за вклад в советский спорт. Нетто стал одним из главных творцов победы сборной СССР на первом в истории чемпионате Европы в 1960 году. Тогда он назывался Кубком европейских наций и проводился в течение практически всего года. Сборная СССР, где играли вратарь "Динамо" Лев Яшин, нападающий "Торпедо" Валентин Иванов, Нетто, нападающий ростовского СКА Виктор Понедельник, до сих пор считается сильнейшей за всю ее историю.

Описание С легендой "Динамо" Львом Яшиным, 1965 год © Виктор Шандрин/ТАСС

Групповой турнир сборная прошла без особых проблем. В 1/8 финала советские футболисты обыграли венгров (4:1). В четвертьфинале сборная СССР должна была играть с командой Испании, но режим генерала Франко не отпустил своих игроков в СССР, и за это испанцев сняли с турнира, что позволило советской сборной оказаться в полуфинале. В шаге от финала сборная СССР разгромила команду Чехословакии (3:0), и в решающем матче турнира команде Нетто предстояло вновь сыграть с футболистами из Югославии. Финал проходил в Париже на "Парк де Пренс" и завершился победой советской сборной благодаря голу Понедельника в дополнительное время — 2:1. Игра капитана "Спартака" на первом европейском первенстве поразила футбольную общественность, многие отмечали его невероятный талант. Ходили даже слухи о том, что мадридский "Реал" намерен приобрести футболиста. Спортсмена охватила слава по всей стране, но, несмотря на популярность, ему по-прежнему удавалось оставаться собой. А случай на чемпионате мира 1962 года в Чили по-настоящему раскрыл спортивную честность Нетто. Во втором тайме матча с командой Уругвая форвард московского "Динамо" Игорь Численко вывел сборную СССР вперед, сделав счет 2:1. Нетто же после общения с партнерами отправился к главному арбитру и попросил отменить гол советской команды, поскольку мяч залетел в ворота с внешней стороны через дырку в сетке. "Мы никогда не пользовались уловками, мы должны были победить, но только благодаря собственным усилиям, а не ошибкам судей", — писал Нетто в своей книге "Это футбол". Идеальный детский тренер Нетто завершил карьеру футболиста в 1966 году. В своем родном клубе он три года находился в тренерском штабе команды (1973−1975), поработал старшим тренером в кипрской "Омонии" (1967), ярославском "Шиннике" (1968) и азербайджанском "Нефтчи" (1979), а также тренировал сборную Ирана (1970−1971) и греческий "Панионис" (1976−1977). К сожалению, тренерская карьера не удалась, куда бы он ни приходил, везде ситуация ухудшалась, команды выступали неудачно. Но тренерский талант преобразился в детско-юношеском футболе, специалист тренировал в СДЮШОР "Спартака" с 1971 по 1972 год, в 1976-м, а затем с 1979-го по 1990-й. "У него была своя стратегия и тогда, когда он был тренером. Если были указания о том, как вести тренировочную работу с молодыми футболистами, то он всегда имел свое виденье вопроса и свое мнение и действовал по-своему. У него всегда выходили техничные игроки", — заявил Семин.