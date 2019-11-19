"Не любил проигрывать ни в чем!" 85 лет назад родился олимпийский чемпион Валентин Иванов

Воспоминаниями о любви к семье и футболу, а также неуступчивом характере одного из самых ярких нападающих своего времени с ТАСС поделилась вдова форварда, двукратная олимпийская чемпионка по спортивной гимнастике в команде, заслуженный мастер спорта и тренер СССР Лидия Иванова

Существует расхожее мнение о том, что Валентин Козьмич и Лидия Гавриловна (в девичестве Калинина) познакомились на теплоходе после завершения Олимпийских игр 1956 года в Мельбурне, на которых сборная СССР выиграла неофициальный медальный зачет. На самом же деле их первая встреча состоялась несколькими месяцами ранее на сборе в Ташкенте, где спортсмены готовились к Играм. К тому моменту ни один из них не мог похвастаться большими достижениями, несмотря на то что 22-летний Иванов уже почти четыре года играл за "Торпедо", а 19-летняя Калинина завоевала место в олимпийской сборной страны. Самые яркие победы в их карьерах произошли после знакомства. "Период его карьеры футболиста совпадал с периодом подъема "Торпедо", — делится воспоминаниями с ТАСС Лидия Иванова. — Именно они, он и Эдик (нападающий "Торпедо" и сборной СССР Эдуард Стрельцов — прим. ТАСС), были первыми скрипками. Помню, как наш огромный стадионище, "Лужники", был забит — даже в проходах сидели люди, что сегодня даже трудно представить. Понимаю, что разное время, и не собираюсь судить, а просто констатирую — любовь к ним была неимоверной. Не случайно у некоторых голова слетала с плеч, но это не коснулось Валентина. Скажу лестно по отношению к себе — может быть, потому, что была гармония в семье и ему не требовалось дополнительных развлечений на стороне. При всей этой занятости он блестяще относился к детям, утопал в них (Валентин родился в 1961 году, Ольга — в 1964-м — прим. ТАСС)".

Описание Валентин Иванов (слева) перед матчем со сборной Венгрии, 1963 год © ТАСС

"Я понимала, что футбол для него — это вся жизнь со всеми включениями — и любовь к женщине, и семья… Я никогда его не терзала ревностью к футболу, не говорила: "Приходи пораньше", не высказывала из-за того, что он задержался после игры, — подчеркивает она. — Может быть, потому, что мы оба были из мира спорта, мы понимали друг друга — это я уже рассуждаю задними мыслями. Когда все это проходило, я не задумывалась. У нас был такой принцип: "Мы работали с большой любовью к работе и к дому". Время, что лифт поднимался к нам на седьмой этаж после работы, проходило с нетерпением, скорее хотелось зайти домой. С таким же удовлетворением мы шли на работу". Говоря о покойном муже, Иванова, отбрасывая скромность, называет его великим футболистом. "Надо отдать должное — он был незаменим в сборной команде страны в тот период, в течение десяти лет, — отмечает она. — Именно ему Игорь Нетто передал капитанскую повязку — это почетно! Я иногда слушала, как Валентин рассказывал о том, кем был Нетто. При всем своем футбольном мастерстве он еще и дирижировал, если можно так сказать, во время игры. Не задумывался над какими-то ласкательными эпитетами, четко успевал или отхлестать, или похвалить. Валя был бессменным капитаном в своей команде, "Торпедо", и, как я понимаю, с большой ответственностью принял эту эстафету от Игоря Нетто в сборной СССР".

В качестве футболиста Иванов на протяжении всей карьеры выступал только за московское "Торпедо". За 14 лет в составе автозаводцев он провел 287 матчей в чемпионатах СССР, забив 124 мяча. В составе сборной страны с 1955 по 1965 год он не только завоевал золото Олимпиады-1956, но еще помог ей выиграть первый в истории чемпионат Европы, забив на турнире два мяча. В общей сложности за национальную команду он сыграл в 59 встречах, отметившись в них 26 голами. Он делит четвертое место в списке лучших бомбардиров в истории сборных СССР и России с Владимиром Бесчастных (выше располагаются только Олег Блохин (42), Александр Кержаков (30) и Олег Протасов (29). "Он невероятно ответственно относился к своей работе" Завершив карьеру игрока в 1966 году, уже в 1967-м Иванов вернулся в "Торпедо" в качестве тренера. Несмотря на то что теперь он не мог самостоятельно решать исход матчей, Валентин Козьмич и в качестве тренера сделал многое для родного клуба. Почти все значимые успехи автозаводцев за больше чем полвека связаны с его именем — это и победа в осеннем чемпионате СССР-1976, и три бронзы национальных первенств, и два Кубка СССР. Тем не менее еще при жизни прославленного тренера клуб переживал непростые времена и даже покинул высший дивизион российского футбола.

Описание На посту главного тренера "Торпедо", 1986 год © Валерий Зуфаров, Александр Яковлев/ТАСС

Как вспоминает вдова Иванова, еще будучи тренером, он очень болезненно воспринимал любое поражение. "Я была в двух ипостасях — женой хорошего игрока и женой хорошего тренера, — говорит она. — Это абсолютно две разные жизни! Во второй он практически прекратил спать — невероятно ответственно относился к своей работе, как и все нормальные тренеры — я не беру в расчет халтурщиков. Если матч проигрывали, были беспокойные ночи. Раньше же не было мобильных телефонов, у нас дома было как в революционном комитете — звонок за звонком. Я уже тогда понимала, что если команда победила — выиграли все, кроме тренера. Если команда проиграла — проиграл только тренер. Каждый считал своим долгом позвонить и сказать свое: "Фи!" "Чтобы работать в роли футбольного тренера, надо иметь железные нервы. И все это чуть ли не еженедельная порка. Я тоже тренер, но в футболе по ритму, по тому, как за тобой все время следит большая аудитория, критикует и анализирует, — это страшно трудно", — добавляет Иванова.

Как говорил сам Валентин Иванов: "В футболе понимают все — это уже норма жизни". "Когда он проигрывал в роли тренера — Валя только вошел, но я уже понимала, он уже совсем не тот, — продолжает Лидия Гавриловна. — Когда они были игроками, тоже проигрывали, но таким я его почти никогда не видела. Похулиганили, а потом, как правило, собирались у нас дома. Ребята друг друга поругают и, пока полный анализ игры не проведут, не успокаивались. Это были эмоции другого характера, а когда был тренером, я не знала, как его вытащить из этого. Тем более он по характеру не любил проигрывать. Ни в чем! И в футболе, если играл в шахматы — спорил до последнего, в бильярд он обязательно должен был выиграть. По складу он был лидером, а тут проигрыш. Он понимал, что не только от него зависит, но это было для него тяжело". "Когда были победы, счастье превосходило любые другие чувства. Вспоминаю, как тот же Вадим Никонов, который очень уважительно относился к Валентину, только ушел из "Торпедо", а команда стала осенним чемпионом страны. Он одним из первых позвонил и сказал: "Валентин Козьмич, я вас поздравляю! Но как мне не повезло, что я не дожил до этого момента". Действительно, для любого спортсмена это высшая мечта, когда работа завершается большим успехом", — добавляет она. "У нас была долгая и счастливая жизнь" В этот день в 12:00 могилу Валентина Иванова на Ваганьковском кладбище помимо его вдовы посетят не только экс-футболисты. По словам Лидии Гавриловны, отдать дань уважения должны приехать актер Геннадий Хазанов и двукратный олимпийский чемпион в составе сборной СССР по хоккею Вячеслав Фетисов.

Описание Валентин Иванов-младший, 2006 год © EPA/ALEXANDER RUESCHE