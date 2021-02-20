Знал, когда забивать. 80 лет назад родился хоккеист и олимпийский чемпион Евгений Мишаков

Евгений Мишаков был игроком невероятно самоотверженным, с уникальными бойцовскими качествами. Он был одним из любимых хоккеистов тренера ЦСКА и сборной СССР Анатолия Тарасова. Легендарный специалист часто выпускал именно Мишакова в ключевые моменты матчей и использовал тройку Мишаков — Анатолий Ионов — Юрий Моисеев для нейтрализации сильнейших игроков соперников. В настоящее время такое звено стали называть сдерживающим. Но назвать таковой тройку и даже пятерку, в которой играл Мишаков, не поворачивается язык. "Конечно, мы все запомнили тройку Мишаков — Ионов — Моисеев. Это была чернорабочая тройка с большим объемом работы, хорошими скоростями, прекрасно чувствовали себя в борьбе, ее можно назвать тройкой силового давления. В наше время все умели защищаться и атаковать, манера игры этой тройки была в объемном движении и силовом давлении на соперника", — отметил в беседе с корреспондентом ТАСС двукратный олимпийский чемпион, партнер и друг Мишакова Борис Майоров. Тарасов мечтал о появлении в хоккее хавбеков и ставил задачу своему самому скоростному звену не только атаковать, но и обороняться, прессингуя соперника на дальних подступах к воротам. Такой подход назвали системой Тарасова. В 1968 году в ЦСКА появилась пятерка, состоящая из Олега Зайцева (стоппер), Игоря Ромишевского и Ионова (хавбеки), Мишакова и Моисеева (нападающие). В таком сочетании они и отправились на зимние Олимпийские игры 1968 года в Гренобль. Решающие голы Мишакова Умение Мишакова забрасывать шайбы в решающие моменты стало его визитной карточкой. Мишаков и вся пятерка сыграли важнейшую роль в победе советских хоккеистов на Олимпиаде в Гренобле. По ходу турнира советская сборная проиграла команде Чехословакии (4:5), после чего никто не сомневался, что золото Игр отправится в Прагу. Однако в последнем матче соперник оступился, сыграв вничью со сборной Швеции (2:2), что позволяло сборной СССР в случае победы над канадцами выиграть Олимпиаду.

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Во втором периоде канадцы прижали сборную СССР к своим воротам, что не помешало Мишакову получить шайбу на своей половине поля после передачи Моисеева, проехать через всю площадку и переиграть вратаря Кена Бродерика. Канадцы опустили руки, а советские хоккеисты довели дело до разгрома (5:0). На следующем олимпийском турнире в Саппоро Мишаков играл в тройке с нападающим "Динамо" Александром Мальцевым и форвардом "Спартака" Александром Якушевым. Защитники Виктор Кузькин и Виталий Давыдов долго играли вместе в сборной СССР, но никогда не действовали в одной пятерке с такими нападающими. В игре со шведами (3:3) ошибки этой пары привели к двум голам в ворота советской сборной. Но в заключительном и решающем матче за золотые медали против чехословаков Мишаков забросил две шайбы. Сначала — после сольного прохода, а затем — с передачи Мальцева. "Для Мишакова не существовало на льду преград, он никогда никого не боялся. Для него безумно важны были честь клуба, флага, свитера сборной. Он был одним из самых мужественных хоккеистов. На чемпионате мира 1969 года в Швеции играл с выбитой кистью. Смелостью отличался не только на площадке. Был очень принципиальным, его невозможно было сбить с толку или навязать какое-то чуждое мнение", — отметил Михайлов. "Мне часто приходилось выполнять в команде роль устрашителя соперников", — говорил Мишаков.

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Памятным в карьере Мишакова был и ответный финальный матч Кубка европейских чемпионов между столичными ЦСКА и "Спартаком" в 1970 году. В первой игре красно-белые одержали победу со счетом 3:2, а во второй вели 5:3 по ходу третьего периода. Мишаков почти всегда выходил на лед против лидеров "Спартака" — братьев Евгения и Бориса Майоровых и Вячеслава Старшинова. Красно-белые вели по ходу встречи со счетом 4:2, но сначала Мишаков забросил третью шайбу армейцев, а пятый гол забил его партнер Моисеев. Эти шайбы переломили ход встречи, и ЦСКА выиграл со счетом 8:5. Мог стать футболистом Мишаков родился 22 февраля 1941 года в деревне Никиткино Егорьевского района, в Москве оказался в семь лет. Его отец тогда работал проходчиком. В детстве будущий олимпийский чемпион играл в футбол и хоккей во дворе, позднее оказался в обществе "Трудовые резервы", где и познакомился с Михайловым. Профессиональную карьеру начал в московском "Локомотиве" в 1959 году, куда ему помог попасть живший рядом Юрий Волков — впоследствии двукратный чемпион мира. Заполучить Мишакова хотел и футбольный "Локомотив", но спортсмен сделал выбор в пользу хоккея.

Спустя три года Мишакову пришла повестка в военкомат. Один сезон он отыграл за СКА МВО, после чего провел 12 сезонов за ЦСКА. В составе армейцев восемь раз становился чемпионом СССР (1964–1966, 1968, 1970–1973). В сборной СССР помимо двух побед на Олимпиадах стал четырехкратным чемпионом мира. Мишаков принимал участие в Суперсерии 1972 года. Он провел шесть матчей, в которых не отметился результативными действиями. "Мы много лет прожили в одном дворе и районе, еще тогда играли в одной команде. Женя был старше и выступал заводилой. Он был для меня кем-то вроде опекуна. По его рекомендации я сначала попал в молодежную команду московского "Локомотива", потом два года отыграл во взрослой. Он способствовал и моему появлению в ЦСКА", — рассказал Михайлов.

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