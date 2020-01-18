Исполняется 80 лет со дня рождения олимпийского чемпиона по хоккею Александра Альметова

МОСКВА, 18 января. /ТАСС/. Олимпийскому чемпиону 1964 года, четырехкратному чемпиону мира по хоккею Александру Альметову в субботу могло бы исполниться 80 лет. Всю карьеру (1958-1967) он выступал за московский ЦСКА, с которым семь раз становился чемпионом СССР и трижды обладателем кубка страны.

Альметов был одним из самых универсальных игроков в истории советского хоккея. Многолетний тренер ЦСКА и сборной СССР Анатолий Тарасов в своей книге "Совершеннолетие" писал о нем так: "Этому мастеру не было равных в индивидуальной борьбе, в умении подержать шайбу, в искусстве защищаться против численно превосходящих сил соперника. Альметов не солист, но это игрок экстра-класса".

Будущий олимпийский чемпион Альметов родился в Киеве 18 января 1940 года. Его детство прошло в Москве, недалеко от стадиона "Динамо", однако с ранних лет он был страстным поклонником ЦСКА. Каждый день Альметов ездил на тренировки в Сокольники, где тогда базировался армейский клуб. Юноша так любил хоккей, что, закончив школу с серебряной медалью, отказался от юношеской мечты поступить в академию бронетанковых войск, потому хотел играть в ЦСКА.

В 13 лет Альметов впервые увидел своего кумира Всеволода Боброва, перед которым преклонялся всю жизнь. А в 19 лет заменил в команде отчисленного Александра Черепанова, игравшего с Константином Локтевым и Вениамином Александровым в первой тройке ЦСКА. С этими партнерами он выступал как в ЦСКА, так и в сборной СССР до окончания игровой карьеры. Хотя изначально Локтев был против привлечения Альметова в состав их тройки.

В итоге Альметов переместился на позицию центрального нападающего, Александров был слева, а Локтев - справа, он сумел раскрыть и лучшие качества своих партнеров, играя центрфорварда. "Это была великолепная тройка, она оставила след в истории нашего хоккея, в 60-е годы было только две тройки: Локтев - Альметов - Александров и (Борис) Майоров - (Вячеслав) Старшинов - (Евгений) Майоров. Я себя не собираюсь превозносить, но это было так", - рассказал в беседе с ТАСС двукратный олимпийский чемпион и партнер Альметова по сборной СССР Борис Майоров.

Точка Альметова

За ЦСКА Альметов провел около 250 матчей и забросил 211 шайб. Лучшим в составе армейского клуба был сезон-1963/64, в котором он стал лучшим снайпером чемпионата, забросив 41 шайбу. За сборную СССР на различных турнирах Альметов принял участие в 59 играх и забил 43 гола. На победной Олимпиаде в его активе пять голов и четыре результативные передачи, Локтев стал лучшим бомбардиром олимпийского турнира, набрав 15 (6+9) очков.

"Он великолепно взаимодействовал с партнерами Локтевым и Александровым. У него была своя точка в зоне атаки, откуда очень много забрасывал и за сборную, и за ЦСКА. Эта точка располагалась приблизительно там же, откуда часто забрасывает Александр Овечкин (круг вбрасывания), но она была сдвинута ближе к центру зоны соперника", - рассказал Майоров.

Альметов на площадке максимально ответственно относился к каждому компоненту игры и практически не совершал необдуманных действий. Он совершенно неожиданно мог преобразиться - оставаться спокойным в обороне, стремительно развивать атаку, быть внимательным вплоть до мелочей к напарникам, в завершении атаки становиться непредсказуемым. Альметов не был медленным хоккеистом, но и быстрым его назвать нельзя.

"Александр Давлетович был замечательным хоккеистом. У него было все, чтобы себя проявить на площадке - он был техничным, прекрасно видел поле. Альметов был интеллектуальным хоккеистом", - подчеркнул Майоров.

Ранний уход из хоккея

Альметов умел всегда хорошо держаться со своими партнерами. При этом в 27 лет он покинул профессиональный хоккей, перед уходом откровенно сказав, что изматывающие тренировки ему давались тяжело. Однако он молчал, чтобы не быть в коллективе "белой вороной", ведь остальные тренировались более охотно. Еще одной версией завершения карьеры является уход из спорта Локтева.

Несмотря на профессиональный подход к хоккею, Альметов не был строгим приверженцем режима и испытывал страсть к алкогольным напиткам. "Все мы не лишены каких-то недостатков. И у него тоже был порок, который, возможно, повлиял на то, что он рано закончил с хоккеем и ушел из жизни", - сказал Майоров.

В 1989 году Альметов принял участие в съемках фильма, в котором речь шла про сущность конфликта между Тихоновым и именитыми хоккеистами ЦСКА, имевшими огромное желание попробовать свои силы в Национальной хоккейной лиге (НХЛ). Коллеги вспоминают, что в свои 49 лет Альметов выглядел достаточно хорошо и не так явно изменился. Некоторые даже отмечали, что он смотрелся более солидно, чем Локтев и Александров.

"В жизни Александр был простым, общительным, очень контактным. У меня с ним всегда были дружеские отношения, мы могли и пошутить, и посмеяться. Однако, играя вместе за сборную, мы понимали всю ответственность, которая на нас лежала", - отметил Майоров.

После 50-летнего юбилея Альметов решил отправиться в США. Однако там он не нашел себя и через год вернулся на родину. После возвращения Альметов скончался от пневмонии в возрасте 52 лет.