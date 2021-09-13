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US Open

Тарпищев: Медведев в финале Открытого чемпионата США лишил Джоковича козырей

Президент Федерации тенниса России Шамиль Тарпищев и Даниил Медведев Михаил Терещенко/ТАСС
Описание
Президент Федерации тенниса России Шамиль Тарпищев и Даниил Медведев
© Михаил Терещенко/ТАСС

МОСКВА, 13 сентября. /Корр. ТАСС Андрей Карташов/. Сербский теннисист Новак Джокович "потерялся" в финальном матче Открытого чемпионата США по теннису против россиянина Даниила Медведева после того, как тот лишил серба его козырей. Такое мнение ТАСС высказал президент Федерации тенниса России (ФТР) Шамиль Тарпищев.

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В ночь на понедельник Медведев обыграл Джоковича со счетом 6:4, 6:4, 6:4 и впервые стал победителем турнира Большого шлема. Джокович выиграл три предыдущих турнира Большого шлема в 2021 году. В случае победы на Открытом чемпионате США серб стал бы третьим в истории тенниса и первым за 52 года обладателем календарного Большого шлема в мужском одиночном разряде.

"Процент первой подачи у Медведева был невероятный, 100 процентов выигрышей на первом мяче - я такого давно не видел, - сказал Тарпищев. - Джокович играет очень здорово веером, он художник, Даня же лишил его этого: он и подавал идеально, а в длинных розыгрышах Даня оказался сильнее".

"Джокович потерялся, когда Даня лишил его козырей в игре. А по качеству игры матч был сумасшедший, чистая перестрелка, с длинными розыгрышами - было все на высочайшем исполнительском уровне. Похоже, на теннисном олимпе произошла смена поколений: Джокович еще поиграет, а Надаль и Федерер уже все", - добавил президент ФТР.

Также Тарпищев высказал сожаление по поводу неудачного выступления Медведева на Олимпийских играх в Токио, где россиянин вылетел на стадии четвертьфинала. "Жалею, что проблемы с визой не дали Дане сыграть на Олимпиаде как надо, он вынужденно пропустил подготовку на Сахалине", - заключил он.

Медведеву 25 лет, на счету российского спортсмена 13 титулов под эгидой Ассоциации теннисистов-профессионалов. До этой победы его высшим достижением на турнирах Большого шлема являлся выход в финал Открытых чемпионатов США и Австралии, в прошлом году он дошел до полуфинала Открытого чемпионата США, в финале турнира 2019 года россиянин уступил испанцу Рафаэлю Надалю.

Теги
US OpenДжокович, НовакТарпищев, Шамиль АнвяровичМедведев, Даниил Сергеевич
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