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Паралимпиада в Токио

Легкоатлет Таймазов надеется, что россияне попадут в тройку лучших на Паралимпиаде-2024

На Играх в Токио команда заняла четвертое место в медальном зачете

МОСКВА, 13 сентября. /ТАСС/. Команде России на Паралимпиаде 2024 года по силам выступить лучше, чем на Играх в Токио, и войти в тройку лучших команд в медальном зачете. Об этом на встрече президента РФ Владимира Путина с победителями и призерами Паралимпийских игр в Токио заявил легкоатлет Муса Таймазов.

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Российская команда на Паралимпийских играх в Токио заняла четвертое место в медальном зачете. Всего российские спортсмены завоевали 118 наград, что стало рекордным показателем сборной на Паралимпиадах, команда выиграла 36 золотых, 33 серебряные и 49 бронзовых наград. Таймазов выиграл золото в метании клаба.

"Я бы хотел поблагодарить наше государство, которое поддерживает нас в спорте и вообще в жизни. Также хотел бы поблагодарить ПКР [Паралимпийский комитет России], который дал нам возможность выступать на Играх. Надеюсь, что мы оправдали ваши надежды и на следующих Играх будем еще выше в медальном зачете", - сказал Таймазов.

Деревянный легкоатлетический снаряд клаб напоминает бейсбольную биту и весит 397 грамм. Он предназначен для людей с инвалидностью, которые не могут метать ядро, диск или копье.

Паралимпийские игры 2024 года пройдут в Париже.

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